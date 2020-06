(Philadelphie) Les Phillies de Philadelphie ont annoncé que cinq joueurs se sont révélés positifs à la COVID-19 cette semaine au complexe du camp d’entraînement de l’équipe à Clearwater, en Floride.

Associated Press

L’équipe a également précisé que trois membres du personnel au camp étaient aussi positifs. Le club n’a identifié aucune des personnes concernées.

Les Phillies ont fermé indéfiniment leurs installations de Clearwater aux joueurs, aux entraîneurs et aux membres du personnel pendant que les autorités médicales évaluent la situation.

Cette annonce survient au moment où les propriétaires et les joueurs du Baseball majeur tentent de négocier un accord pour amorcer la saison dans la foulée de la pandémie de coronavirus, avec notamment l’enjeu des protocoles en matière de santé. Certains joueurs avaient récemment utilisé les installations d’entraînement tout en observant la distanciation physique.

Les équipes espéraient que les joueurs se soumettent à des tests mardi, puis qu’ils commenceraient un deuxième cycle d’entraînement à compter du 26 juin. La plupart des équipes aimeraient probablement tenir les entraînements dans leur stade régulier à domicile, plutôt que dans leurs installations d’entraînement printanier en Floride et en Arizona.

« En ce qui concerne les implications de cette épidémie sur la saison 2020 des Phillies, le club décline tout commentaire, estimant qu’il est trop tôt pour le savoir », a fait savoir l’équipe.

Dans un communiqué, son directeur associé, John Middleton, a précisé : « Les Phillies sont déterminés à faire de la santé et du bien-être de nos joueurs, entraîneurs et membres de notre personnel notre priorité absolue.

“À la suite de ces tests confirmés, toutes les installations de Clearwater ont été fermées indéfiniment à tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel et resteront fermées jusqu’à ce que les autorités médicales soient convaincues que le virus est sous contrôle et que nos installations sont désinfectées. »

Les Phillies ont ajouté que le premier cas confirmé s’était produit mardi. Le club a souligné que huit membres du personnel ont été testés négatifs pour le virus, tandis que 12 membres du personnel et 20 joueurs – à la fois des ligues majeures et des ligues mineures – vivant dans la région de Clearwater sont actuellement testés.