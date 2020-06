(New York) Les ligues majeures ont informé les joueurs que la saison régulière comptera au maximum 60 matchs, cette année.

Ronald Blum

Associated Press

L’Association des joueurs du baseball majeur a émis un communiqué en soirée, vendredi.

En plus de l’information au sujet du nombre de matchs, on peut y lire que les dirigeants ont informé les joueurs qu’ils ne répondront pas à la plus récente proposition du syndicat.

La MLBPA ajoute que son comité exécutif va se réunir dans un avenir rapproché, pour déterminer les prochaines étapes.

Le communiqué se termine avec « Les joueurs restent résolus à retourner au travail le plus tôt possible. »

Jeudi, les joueurs ont proposé une saison régulière de 70 matchs qui a été rejetée par le commissaire, Rob Manfred.

La NBA, la LNH et la MLS ont des pistes de relance, mais on ne peut pas en dire autant du baseball.

La menace place d’une saison de 50 matchs ou moins. Le temps file, et le meilleur scénario est la plus courte campagne depuis les débuts du baseball professionnel, dans les années 1870.

Les deux parties sont de plus en contrariées par l’autre côté. Un point en accord : qu’un coureur soit placé au deuxième but pour commencer les manches supplémentaires. MLB l’a proposé et les joueurs ont dit oui mais seulement pour 2020, dans le cas d’une entente.

Ce point, rapporté d’abord par USA Today, a été confirmé à l’AP par une source familière avec le dossier.

Manfred et le no 1 de la MLBPA, Tony Clark, se sont réunis en Arizona cette semaine. Le lendemain, Manfred a dit qu’on avait établi un cadre pour une saison de 60 matchs et un plein prorata des salaires. Les séries passeraient de 10 à 16 clubs cette années, et elles compteraient 14 ou 16 équipes en 2021.

Clark a refusé de parler d’un cadre menant à un accord, et les joueurs ont proposé 70 matchs.

Les joueurs devaient empocher environ quatre milliards cette année. Ça deviendrait 1,73 milliard avec 70 rencontres, 1,48 milliard avec 60 matchs et 1,23 milliard avec 50 matchs.

Le baseball majeur offre une cagnotte de 25 m $ pour les séries, même si elles doivent être disputée sans spectateurs. Les joueurs veulent 50 m $. Normalement, cette somme vient de la vente des billets pour les matchs d’après-saison.