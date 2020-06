Baseball : Daphnée Gélinas et l’équipe nationale se préparent pour la Coupe du monde

Le 31 août 2018, Daphnée Gélinas frappait un circuit et récoltait quatre points produits dans une victoire de 8-5 face aux États-Unis, permettant au Canada de remporter la médaille de bronze à la Coupe du monde féminine de baseball. Un peu moins de deux ans plus tard, la Québécoise ne tient rien pour acquis et poursuit son travail en vue de la prochaine édition, prévue en novembre prochain.