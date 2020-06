Le Baseball majeur construit en Iowa un stade de 8000 places à un jet de pierre du célèbre terrain utilisé pour le tournage du film Field of dreams, paru en 1989. Un match officiel entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago était prévu en mois d’août. Une éventualité douteuse avec la pandémie.

(Dyersville) Dans le film Field of Dreams, le personnage joué par Kevin Costner entend une voix qui lui dit : « Si tu le bâtis, ils viendront », au sujet d’un stade de baseball où Shoeless Joe Jackson et ses coéquipiers des White Sox de Chicago vont jouer.

Scott McFetridge

Associated Press

Le Baseball majeur construit un autre stade à quelques centaines de mètres du célèbre site utilisé durant le tournage du film. Mais contrairement à l’original, il n’est pas clair que des équipes s’y présenteront pour y disputer un match.

Match Yankees-White Sox

C’est que la ligue et ses joueurs peinent encore à trouver un terrain d’entente pour relancer les activités. Les propriétaires du Field of Dreams et les habitants du village de Dyersville, en Iowa, espèrent que leur petite communauté et tout le comté pourront profiter de la manne qui devait s’amener chez eux le 13 août.

PHOTO BASEBALL MAJEUR, VIA AP Le terrain était déjà entièrement nivelé le 13 avril dernier, lorsque cette photo a été prise.

Les Yankees de New York et les White Sox devaient alors s’y affronter ; la MLB l’a annoncé en 2019. Si pour l’instant le match n’est pas repoussé, il commence à se faire tard. Il n’y a pour l’instant aucun match de prévu dans quelque stade que ce soit, encore moins dans ce stade construit au milieu de nulle part et entouré de champs de maïs.

Le match, « à domicile » pour les White Sox, devait avoir des retombées économiques de 9 millions US pour la région. Il devait être disputé devant 8000 spectateurs.

Cela serait un baume pour les habitants de la région, après des mois d’isolement et de pertes causés par le coronavirus.

Mais rien de tout cela n’est maintenant assuré.