(New York) Les Tigers de Detroit ont sélectionné le frappeur de puissance Spencer Torkelson avec le premier choix du repêchage des Ligues majeures de baseball, mercredi.

La Presse canadienne

Torkelson était le favori pour sortir au premier rang. La seule surprise est survenue quand le commissaire Rob Manfred l’a présenté en tant que joueur de troisième-but, et non de premier-but, là où il jouait à l’université Arizona State.

Les Tigers prévoient faire de Torkelson un joueur de troisième-but.

« Je crois que ça démontre le respect qu’ils ont pour mes qualités athlétiques, a dit Torkelson en souriant pendant une entrevue au MLB Network. Je vais tenter de saisir ma chance. Je me considère un joueur de baseball. Vous me donnez un bâton, une balle et un gant et tout ce que je veux, c’est gagner. »

Les Tigers, qui ont compilé la pire fiche des MLB en 2019, possédaient le premier choix pour une deuxième fois en trois ans.

Au cinquième rang, les Blue Jays de Toronto ont sélectionné l’arrêt-court Austin Martin.

Martin a été qualifié par certains observateurs de frappeur le plus complet disponible et il était classé au deuxième rang sur la liste des meilleurs espoirs selon Baseball America. Polyvalent en défensive, il a été déployé à différentes positions pendant son séjour à l’université Vanderbilt, incluant au champ centre.

« Nous étions un peu surpris de voir qu’il était encore disponible, mais nous étions heureux de pouvoir le sélectionner », a dit le directeur du recrutement amateur chez les Blue Jays, Shane Farrell.

Martin avait été repêché par les Indians de Cleveland en 37e ronde du repêchage de 2017, mais il avait ensuite préféré poursuivre son apprentissage à l’université.

En trois saisons dans la NCAA, Martin, un frappeur droitier, a maintenu une moyenne au bâton de ,368 et une moyenne de présences sur les sentiers de ,474.

« Il gère très bien la zone des prises et possède un très haut ratio de contact avec la balle, a noté Farrell. Nous croyons aussi qu’il va continuer à développer de la puissance au fil des ans. »

Le repêchage devait avoir lieu pour une première fois à Omaha, au Nebraska, en conjugaison avec les Séries mondiales universitaires. Cependant, les plans ont changé en raison de la pandémie de coronavirus et le repêchage a été effectué en ligne — un peu comme celui de la NFL en avril.

L’évènement a aussi été écourté. Plutôt que d’être composé de 40 rondes et présenté sur trois jours, le repêchage a été limité à cinq rondes sur deux jours.

Avant d’annoncer le premier choix, Manfred a parlé de l’injustice raciale et des récentes manifestations à travers les États-Unis et le monde. Les représentants des 30 équipes, qui opéraient à distance, ont levé une affiche sur laquelle il était écrit : « La vie des Noirs compte. Unis pour le changement (Black Lives Matter. United for Change). »

Torkelson avait été ignoré au repêchage à sa sortie de l’école secondaire. Il a toutefois développé de la puissance et sa patience au bâton pendant son séjour à l’université. Il a claqué 54 circuits à Arizona State, deux de moins que le record de l’université appartenant à Bob Horner — premier choix au repêchage des MLB en 1978.

Il aurait probablement battu ce record si la saison du baseball universitaire n’avait pas été annulée après 17 matchs seulement en raison de la pandémie. Torkelson, de Petaluma, en Californie, a maintenu une moyenne de ,340 avec six circuits et 11 points produits ce printemps.

« Nous savons qu’il peut jouer au premier coussin, mais nos recruteurs croient qu’il peut jouer au troisième but et c’est là où nous le voyons pour l’instant, a dit le directeur général des Tigers, Al Avila, au réseau ESPN. Il est le type de joueur que vous espérez pouvoir repêcher au premier rang. Il est l’un des frappeurs les plus productifs de l’histoire du baseball universitaire. »

Les Orioles de Baltimore ont choisi le voltigeur Heston Kjerstad au deuxième rang, puis les Marlins de Miami ont opté pour le lanceur droitier Max Meyer au troisième échelon. Les Royals de Kansas City ont sélectionné le lanceur gaucher Asa Lacy au quatrième rang.

Les rondes 2 à 5 seront présentées jeudi soir. Un total de 160 joueurs seront sélectionnés.

Les joueurs qui seront ignorés devront attendre à dimanche avant de pouvoir signer un contrat avec une équipe des MLB, qui pourront leur offrir des bonus d’un montant maximum de 20 000 $, tel que décidé par les MLB et l’association des joueurs. Plusieurs joueurs pourraient donc préférer disputer une saison de plus à l’école dans l’espoir d’être repêchés l’an prochain — quand les MLB ont l’option d’organiser un repêchage de 20 rondes.

Les Astros de Houston devront faire preuve de patience puisque Manfred leur a retiré leurs choix de première et deuxième rondes à la suite de l’enquête sur les vols de signaux. Les Astros prendront la parole pour une première fois au 72e rang, un choix compensatoire obtenu quand Gerrit Cole a signé un contrat avec les Yankees de New York en tant que joueur autonome.

Les Red Sox de Boston n’ont pas de choix de deuxième tour, eux aussi en raison d’un scandale de vols de signaux.