Le stade Citi Field à New York l’an dernier.

(New York) La MLB a fait une nouvelle offre dans le but d’entreprendre la saison reportée par la pandémie de coronavirus au début du mois de juillet. Elle propose une saison régulière de 76 matchs, élargissant les éliminatoires de 10 à 16 équipes et permettant aux joueurs de gagner environ 75 % de leur salaire au prorata.

Ronald Blum

Associated Press

Les joueurs ont refusé des coupes au-delà de ce qu’ils avaient convenu en mars peu après le début de la pandémie, ce qui a de nouveau envenimé les relations de travail au baseball. Les négociations ardues ont compromis les plans visant à organiser une journée d’ouverture autour du 4 juillet dans des stades sans spectateurs et à offrir des divertissements à un public qui sort à peine de mois de confinement.

La dernière proposition de la MLB garantirait 50 % des salaires au prorata des joueurs au cours de la saison régulière, selon les informations obtenues par l’Associated Press.

Plus de joueurs autonomes avec compensation

La proposition éliminerait pour la première fois toute compensation reçue pour la perte d’un joueur autonome depuis que ce système est en vigueur en 1976. Elle annulerait également 20 % des 170 millions US de salaires déjà avancés aux joueurs en avril et mai.

« Si les joueurs souhaitent accepter cette proposition, nous devons parvenir à un accord d’ici mercredi, a écrit le commissaire adjoint Dan Halem dans une lettre au négociateur syndical Bruce Meyer obtenue par l’Associated Press.

« Nous comprenons que c'est un laps de temps relativement court, mais nous ne pouvons pas perdre de jours supplémentaires si nous voulons avoir assez de temps pour que les joueurs se déplacent vers le site d’entraînement, passent des tests et reçoivent de l’information sur la COVID-19, s’entraînent d’une façon appropriée et que nous planifions une saison de 76 matchs qui se terminera au plus tard le 27 septembre.

« Nous sommes prêts à poursuivre la discussion après mercredi sur une saison avec moins de 76 matchs, mais nous n’avons tout simplement pas assez de jours pour planifier une saison de cette durée à moins qu’un accord ne soit conclu dans les prochaines 48 heures », a-t-il ajouté.

Les gros salaires des vedettes

Le syndicat n’a pas réagi immédiatement à cette proposition. Bien qu’il n’y a pas la moindre chance que les joueurs acceptent cette proposition telle quelle, cette offre abandonne l’échelle régressive que les équipes préconisaient le mois dernier et qui n’aurait laissé aux joueurs vedettes qu’une fraction de leur salaire. Cette nouvelle proposition pourrait enclencher d’autres discussions.

Les joueurs avaient accepté le 26 mars des salaires au prorata selon le nombre de matchs joués, dans le cadre d’une entente visant à garantir le temps de service si la saison était annulée.

Le Baseball majeur soutient qu’il ne peut pas se permettre de jouer dans des stades à huis clos et, le 26 mai, il a proposé un calendrier de 82 matchs. Le syndicat a répliqué avec un calendrier de 114 matchs avec un rémunération proportionnelle qui prolongerait la saison régulière d’un mois jusqu’en octobre.