Mookie Betts s'entend pour un an avec les Red Sox

Le joueur vedette des Red Sox de Boston Mookie Betts a accepté un contrat d'un an d'une valeur de 20 millions US avec l'équipe, vendredi.

Betts, qui a gagné la Série mondiale en plus d'être nommé le joueur le plus utile de la dernière saison dans l'Américaine, a reçu une augmentation de salaire de 9,5 millions. Seul le lanceur des Mets de New York Jacob deGrom a reçu une plus imposante hausse aujourd'hui (9,6 millions).

Les Red Sox ont fait signer un contrat à leurs neuf joueurs admissibles à l'arbitrage. Du nombre, le joueur d'arrêt-court Xander Bogaerts empochera 12 millions tandis que le voltigeur Jackie Bradley fils mettra la main sur une somme de 8,55 millions.

Après avoir gagné sa cause en arbitrage lors de la dernière saison morte, Betts, âgé de 26 ans, a mené les Majeures au chapitre de la moyenne au bâton (,346) et du pourcentage de puissance (,640) et il a terminé au deuxième rang pour la moyenne de présence sur les buts (,438). Il a claqué 84 coups sûrs de plus d'un but, dont 32 longues balles, et il a volé 30 buts. Betts a aussi remporté un troisième Gant d'Or consécutif.

Betts pourrait empocher encore plus d'argent cette saison s'il gagne quelques honneurs individuels. Il peut devenir joueur autonome après la Série mondiale de 2020.

Le joueur d'utilité Brock Holt (3,575 millions), les lanceurs Matt Barnes (1,6 million), Eduardo Rodriguez (4,3 millions) et Brandon Workman (1,15 million) ainsi que les receveurs Sandy Leon (2,475 millions) et Blake Swihart (910 000 $) ont également apposé leur signature au bas d'un contrat avec les Red Sox. Le lanceur Steven Wright a paraphé une entente de 1,375 million, jeudi soir.