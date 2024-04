Soumettez vos questions

Le troisième gardien… d’urgence ?

Dans la LNH, je comprends qu’une équipe qui perd ses deux gardiens de but pendant un match utilisera le gardien d’urgence de la ville où le match est joué. Or, le Canadien, cette saison, a longtemps eu trois gardiens à sa disposition. Si les deux gardiens en uniforme s’étaient blessés dans le même match, auraient-ils pu envoyer leur propre troisième gardien en relève ?

Sylvain Plante

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

La réponse est non. Toutes les équipes de la ligue doivent soumettre, en début de saison, une liste de gardiens d’urgence qui, en rotation, assisteront aux matchs locaux et se rendront disponibles pour les deux équipes. Il s’agit généralement de joueurs universitaires issus de la région. Dans la situation où un club aurait trois gardiens actifs, comme ç’a été longtemps le cas pour le CH cette saison, le troisième est rayé de la formation du match et ne peut donc sauter dans la mêlée – de la même manière qu’une équipe qui perd un attaquant ou un défenseur pendant l’action doit terminer la rencontre sans ce joueur.

Le brio des gardiens russes

Comment expliquer la forte proportion de gardiens russes dans la LNH ?

Pierre Bélisle

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le dernier gardien russe à atteindre la LNH est Ivan Fedotov, qui a quitté la KHL ce printemps pour se joindre aux Flyers de Philadelphie.

La représentation de certaines nations devant les filets de la LNH varie suivant des cycles dictés par différents facteurs, à commencer par les structures de développement dans le pays d’origine des gardiens. Il est vrai que les gardiens nés en Russie ont actuellement la cote : alors que seulement 34 d’entre eux ont disputé au moins un match dans la LNH depuis 1989 – Sergei Mylnikov, des Nordiques de Québec, a été le premier –, pas moins de 12 ont obtenu au moins un départ en 2023-2024. Sept d’entre eux sont considérés comme des partants, deux comme des adjoints, tandis que les trois autres sont toujours en développement. La KHL n’est pas une ligue parfaite, mais il faut lui donner le mérite d’avoir envoyé d’excellents gardiens en Amérique du Nord au cours des dernières années !

L’uniforme des Panthers

Lors de la dernière visite des Panthers de la Floride au Centre Bell, j’ai remarqué que sur l’épaule gauche du capitaine, il y avait un badge supplémentaire qui, si je ne me trompe pas, indiquait « Captain ». Est-ce la seule équipe qui identifie son capitaine sur son chandail d’une façon supplémentaire au « C » habituel sur l’avant du gilet ?

Michel Morier

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Les Panthers de la Floride ont un chandail unique à bien des égards, notamment quant à l’écusson du capitaine Aleksander Barkov sur le bras gauche.

Vous avez de bons yeux ! Les Panthers ont un chandail unique à différents égards. Par exemple, les numéros secondaires, plutôt que d’être cousus sur les bras, le sont directement sur les épaules. Et l’écusson sur les bras représente une panthère surplombant le drapeau de l’État de la Floride. Au-dessus de cet écusson, on retrouve la mention « Florida » sur l’uniforme rouge et « Panthers » sur l’uniforme blanc, coiffée par le titre « Captain » ou « Alternate » (adjoint) réservé aux membres du groupe de leadership.

Le décalage horaire

J’arrive d’Australie et je dirais que ça m’a pris un bon six jours avant de me sentir plus ou moins « normal » avec le décalage horaire. Comment les athlètes – je pense entre autres aux pilotes de Formule 1 – arrivent-ils à performer alors qu’ils enchaînent les compétitions chaque semaine ? Je n’arrive pas à m’imaginer conduire un bolide à 300 km/h après trois jours en Australie. J’avais la cervelle en compote ! Même chose pour les joueurs et joueuses de tennis… Comment font-ils ?

Denis P.

Réponse de Katherine Harvey-Pinard :

PHOTO EDGAR SU, ARCHIVES REUTERS Le pilote de Mercedes, George Russell, propose de porter des lunettes de soleil à certains moments de la journée pour aider à ajuster son horloge biologique.

The Athletic s’est penché sur la question lors du Grand Prix d’Australie, en 2023. De toute évidence, il n’y a pas de secret. Comme le dit Valtteri Bottas au début de l’article, « les deux premiers jours, peu importe ce que tu fais, ça te tue un peu ». Michael Italiano, entraîneur de la performance de Yuki Tsunoda, rappelle la règle selon laquelle l’adaptation prend généralement le même nombre de jours que le nombre d’heures de décalage. Évidemment, il n’est pas toujours possible pour les équipes d’arriver cinq, six, voire dix jours à l’avance. Italiano propose à son pilote différentes méthodes, notamment de devancer les horaires de sommeil avant même de se rendre dans le prochain pays afin d’« accumuler un peu de sommeil » en dormant, par exemple, 10 heures au lieu de 7. Autrement, il propose également la caféine, l’exposition à la lumière et l’exercice afin de combattre le sommeil. Dans une entrevue avec British GQ, le pilote de Mercedes George Russell explique que de porter des lunettes de soleil à certains moments de la journée l’« aide à ajuster l’horloge biologique ».

La bague au pouce au baseball

Dans la MLB, pourquoi certains frappeurs portent-ils un genre de bague au pouce en tenant leur bâton ?

Luc Fortin

Réponse de Katherine Harvey-Pinard :

PHOTO THOMAS SHEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Yordan Alvarez des Astros de Houston est un des joueurs des Ligues majeures à utiliser le protecteur de pouce.

C’est ce qu’on appelle en anglais un ProHitter thumb guard. En français : un protecteur de pouce. Selon Bat Digest, une entreprise indépendante qui teste, analyse et évalue les différents bâtons de baseball, le protecteur de pouce « améliore le contact avec le bâton ». « Plusieurs ont le sentiment que le ProHitter leur donne plus de contrôle, un plus grand confort lors des coups manqués et augmente le contact avec leur paume », écrit-on. Le protecteur tient le manche du bâton vers les doigts, ce qui permet de maintenir la prise à la bonne place lors de l’élan. Il semblerait également que la pièce en plastique éloigne une partie des vibrations de la partie supérieure pour les diriger dans ledit objet.