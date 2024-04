Le COC joindra le Centre pour le sport et les droits de l’Homme

(Toronto) Le Comité olympique canadien (COC) a annoncé jeudi que l’organisation rejoindra les rangs du Centre pour le sport et les droits de l’homme (CSHR) en tant qu’organisation engagée à compter du 18 avril, devenant ainsi le premier comité national à rejoindre cet organisme.

La Presse Canadienne

Le CSHR est une organisation mondiale de défense des droits de la personne qui travaille dans le but d’instaurer un monde du sport qui respecte pleinement les droits humains en partageant des connaissances, en développant les capacités et en renforçant les responsabilités de tous les acteurs au sein de l’écosystème du sport au moyen de l’action collective.

L’organisme accomplit sa mission conformément aux principes Sporting Chance en permettant la prévention de violations des droits de la personne en lien avec le sport ; en s’assurant qu’il y ait des solutions qui sont efficaces, accessibles et disponibles pour ceux et celles qui sont la cible d’atteintes aux droits de la personne ; ainsi qu’en exploitant les possibilités de promouvoir ces droits dans le sport qui mènent à des répercussions positives et à des bienfaits pour tous.

Devenir une organisation engagée donne au COC l’accès à un réseau mondial de parties prenantes du sport qui se consacrent à l’avancement des droits humains. Tout particulièrement, l’évènement biennal qu’est le Forum Sporting Chance représente une importante tribune pour que le COC puisse engager le dialogue et collaborer avec des organisations qui partagent les mêmes objectifs.