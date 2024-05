PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

Max Verstappen est le plus rapide

(Miami Gardens) Max Verstappen réalisé le meilleur temps de la première et unique séance d’essais libres du Grand Prix de Miami, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Miami International Autodrome (5,412 km) à Miami Gardens.

Agence France-Presse

Le Néerlandais a devancé l’Australien Oscar Piastri (McLaren) et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) de respectivement 105 et 116 millièmes de seconde.

Une fois n’est pas coutume, le triple champion du monde en titre est resté tout en bas de la feuille des temps durant quasiment toute la séance. Après avoir manqué un virage et être sorti trop large en début de session, il s’est ensuite plaint de la température de ses pneus et n’a quasiment jamais été dans le coup.

Mais il a finalement réalisé le meilleur chrono lors de son dernier tour rapide, à moins de deux minutes du drapeau à damiers.

Les monoplaces Mercedes ont semblé plutôt à l’aise, à l’image de la quatrième place du Britannique George Russell, qui a devancé son coéquipier et compatriote Lewis Hamilton, septième derrière le Canadien lance Stroll (Aston Martin) et le Mexicain Sergi Pérez (Red Bull).

Le reste du top 10 a été plutôt surprenant avec le huitième rang pour le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls), et les 9e et 10e chronos inattendus des deux monoplaces Alpine des Français Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ce dernier s’est même permis d’être en tête de la feuille des temps à moins de dix minutes de la fin de la séance !

Pour les seuls essais du week-end, les conditions étaient difficiles avec près de 30 degrés dans l’air et plus de 50 sur la piste. Et l’un des cadors n’a pas tardé à se mettre à la faute.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui n’a réalisé que trois tours dans cette séance, perdant un précieux temps de roulage dans ce week-end avec course sprint, est en effet parti en tête-à-queue et comme il a été incapable de repartir, il a provoqué un drapeau rouge et l’interruption de la séance durant presque 10 minutes.

Les pilotes reprendront la piste une seconde fois vendredi pour disputer les qualifications du sprint.