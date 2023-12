Ski alpin Mikaela Shiffrin en tête après la première manche à Lienz

(Lienz) L’Américaine Mikaela Shiffrin a réussi le meilleur temps de la première manche du slalom géant de Lienz, jeudi en Autriche, reléguant quasiment toutes ses adversaires à plus d’une seconde, et la Slovaque Petra Vlhova à plus de deux secondes.