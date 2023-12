De son propre aveu, Christa était un peu plus nerveuse pour ce tournoi. Elle avait plusieurs membres de sa famille et plusieurs commanditaires présents pour l’occasion, alors c’est sûr que ça vient ajouter quelque chose de spécial. Je lui ai juste dit de demeurer dans le moment présent et d’utiliser ça positivement. C’est facile à dire, mais elle a bien réussi à le faire et elle était très fière de sa performance !