Un résumé des réussites canadiennes aux Jeux panaméricains à Santiago, le 21 octobre 2023

Sportcom

Skateboard

La planchiste Samantha Secours est devenue la première Canadienne à s’élancer à une épreuve de skateboard à des Jeux panaméricains. La Québécoise de 21 ans a pris part à l’épreuve en street et s’est classée 9e en raison d’un cumulatif de 63,26 points.

Le sport en est à sa première apparition au programme des Jeux panaméricains. Rapelons qu’en street, chaque athlète présente deux routines de 45 secondes, dont la meilleure est retenue au classement final, puis cinq manœuvres individuelles. Les pointages de ces figures sont ajoutés au résultat de la meilleure routine réussie plus tôt.

Secours a obtenu 20,91 points à sa deuxième tentative et a amassé 42,35 points à sa troisième manœuvre individuelle effectuée sur une rampe.

« J’en ai encore beaucoup à apprendre ! » a confié Samantha Secours à Sportcom, dans la zone mixte.

« Je pense que je n’ai jamais été aussi stressée ! Ç’a probablement joué un rôle sur ma performance. Ce sont des choses qui arrivent et je vais apprendre à dealer avec. C’était beau avec la musique et les représentants de tous les pays dans les estrades, mais c’est stressant ! »

PHOTO PABLO VERA, AGENCE FRANCE-PRESSE Samantha Secours

« C’était le fun et on a eu droit à plus de pratiques qu’à nos compétitions habituelles. Même si je ne l’ai pas eu, c’était la première fois où je pouvais essayer un 50 big spin. Je n’ai juste pas réussi à le présenter cette fois-ci. »

Encouragées par de nombreux partisans enjoués, les Brésiliennes Rayssa Leal et Pamela Leite Rosa ont décroché l’or et l’argent, récoltant 236,98 et 211,34 points chacune. L’Américaine Paige Heyn a fini troisième avec 176,35 points.

Âgée de 15 ans, Leal occupe présentement le deuxième rang mondial en street.

PHOTO PABLO VERA, AGENCE FRANCE-PRESSE Rayssa Leal occupe présentement le deuxième rang mondial en street.

« C’était intéressant de partager le parcours avec elle. […] C’est une bonne pratique si jamais je me rends à Paris. Je saurai un peu plus à quoi m’attendre, avec la vie du village et rencontrer tout le monde de l’équipe canadienne. C’est une belle expérience ! » a conclu Samantha Secours.

Gymnastique artistique

En action au concours par équipe masculin en gymnastique artistique, René Cournoyer, Félix Dolci et William Emard ont aidé le Canada à monter sur la deuxième marche du podium grâce à une récolte totale de 246 794 points.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE René Cournoyer, Jayson Rampersad, William Émard et Zachary Clay.

Seule la formation américaine, grâce à ses 249 860 points, a fait mieux que celle de l’unifolié qui comptait aussi sur les services de Jayson Rampersad et Zachary Clay. L’équipe brésilienne (245 394) a de son côté complété le podium.

« Je crois qu’on a démontré un excellent niveau de gymnastique, qui démontre qu’on a une équipe forte, qu’on a mérité notre place aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques ! Au niveau des résultats, c’est un petit peu en dessous des attentes avec quelques petites erreurs commises pendant la journée, mais on demeure très satisfaits dans l’ensemble », a commenté le vétéran René Cournoyer au terme de la séance.

PHOTO YVES HERMAN, REUTERS René Cournoyer s’est particulièrement démarqué aux anneaux.

Le gymnaste de Repentigny s’est particulièrement démarqué aux anneaux, où il a fini troisième à égalité avec son coéquipier Félix Dolci (13 800). Il a aussi assuré sa place pour les finales individuelles au sol et à la barre fixe en finissant huitième aux deux appareils.

De son côté Félix Dolci a dominé l’épreuve au sol avec un pointage de 14 266, en plus de terminer deuxième au cheval d’arçons. Il participera donc à trois finales individuelles, de même qu’à celle au concours complet en vertu de sa septième place au classement cumulatif.

PHOTO AGUSTIN MARCARIAN, REUTERS Félix Dolci

« On a commencé fort et l’équipe était bien focus ! Malheureusement, au niveau personnel, je me suis relâché à la fin. J’ai commis des erreurs qui vont m’empêcher de participer à deux finales sur des appareils où j’avais de bonnes chances de médaille. C’est dommage, mais il faut rester concentré et continuer à viser haut », a analysé Dolci, qui sera accompagné de son bon ami William Emard lors de la finale au concours complet.

L’athlète de Laval pointe au sixième rang du classement de samedi, journée qui lui aura de plus permis d’atteindre la finale individuelle aux barres parallèles, tout en aidant le Canada à mettre la main sur l’argent.

« En tant qu’équipe, c’était une lourde commande ! On a fait une solide performance aux mondiaux il y a deux semaines, on était tous fatigués, mais on a tous eu du plaisir et on a essayé de donner notre meilleur. Point de vue individuel, début de compétition difficile, mais j’ai pu me ressaisir et je suis satisfait du résultat », a laissé tomber Emard après ses performances.

« La job était faite après les mondiaux, mais on en avait une deuxième à faire et c’était de bien représenter le Canada aux panaméricains, a-t-il poursuivi. La performance est légèrement en dessous de ce à quoi on s’attendait, mais ce n’est pas décevant pour autant. »

Les activités se poursuivront dimanche en gymnastique artistique, avec la présentation du concours par équipe chez les femmes. Frédérique Sgarbossa et Aurélie Tran seront de la partie.

Plongeon

Caeli McKay a offert une toute première médaille à l’équipe canadienne de plongeon présente aux Jeux panaméricains de Santiago, au Chili. Samedi, lors de la finale féminine à la plateforme de 10 m, l’Albertaine d’origine est passée par toute la gamme des émotions, mais elle a su finir en beauté pour monter sur la troisième marche du podium.

Tout s’est joué au cinquième et dernier plongeon pour McKay, qui est parvenue à surmonter la pression afin d’arriver à ses fins. Provisoirement quatrième, la jeune vétérane a obtenu 76,80 points pour son double saut périlleux et demi arrière avec une vrille et demie, ce qui lui a permis de porter son cumulatif à 335,65 points et de rafler la médaille de bronze.

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ASSOCIATED PRESS Caeli McKay est montée sur la troisième marche du podium.

Les Mexicaines Gabriela Agundez (361,55) et Alejandra Orozco (340,80) ont signé le doublé lors de cette finale.

« Je suis vraiment fière de moi, malgré tout ce qui est arrivé ce soir. Je savais que je devais réussir mon dernier plongeon à la perfection et c’est ce que j’ai fait. Ce n’est pas nécessairement la médaille espérée, mais je demeure très satisfaite de mon travail », a commenté McKay à sa sortie du podium.

Également en lice samedi, Thomas Ciprick a dû se retirer de la finale masculine au tremplin d’un mètre en raison d’une réaction allergique. Plus tôt dans la journée, l’athlète de Calgary s’était classé neuvième des préliminaires avec un total de 327,60 points.

Les épreuves de plongeon se poursuivront dimanche à Santiago, où quatre Canadiens seront en action. Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens seront de la finale masculine au 10 m synchronisé, tandis que leurs coéquipières Pamela Ware et Mia Vallée sont inscrites au 1 m.

Aviron

Alizée Brien et sa coéquipière Caroline Shaye Ann De Paiva ont terminé en tête de leur vague des qualifications en deux de couple samedi. Leur temps de 7 min 32 s,91 s leur permet de passer directement en finale A qui sera disputée mercredi. Elles ont devancé les Cubaines par 4,8 secondes.

Brien est la seule Québécoise de l’équipe canadienne en aviron.

Haltérophilie

Inscrit chez les moins de 73 kg, Nicolas Vachon était le premier haltérophile de la Belle Province à entrer en action à Santiago.

PHOTO MOISES CASTILLO, ASSOCIATED PRESS Nicolas Vachon

L’épreuve ne s’est toutefois pas déroulée comme prévu pour le natif de Sainte-Hippolyte qui n’a pu obtenir de total.

Après avoir soulevé 134 kg à son premier essai à l’arraché, il n’a pas réussi à augmenter sa charge à ses deux passages suivants. L’histoire s’est répétée à l’épaulé-jeté, alors qu’aucune de ses trois tentatives ne s’est avérée positive.

« C’était une dure journée au boulot et, malheureusement, je n’ai pas réussi à faire un total. Je me sentais bien à l’échauffement, mais ça ne s’est pas reflété sur le plateau, a-t-il confié au terme de sa prestation. J’ai eu des levers refusés par le jury, ça m’a un peu déçu, j’étais un peu frustré et ça se termine avec une difficile journée. J’y suis allé all in à la fin, mais ça n’a pas payé. »

Maude Charron et Alex Bellemarre seront à surveiller dimanche dans leur catégorie respective.

Escalade

Victor Baudrand a pris le sixième rang des demi-finales du bloc et de la difficulté, alors qu’il s’est classé sixième avec un pointage cumulé de 133,7. L’action reprendra lundi et Baudrand sera des deux finales.

Sa coéquipière Erica Velev a pris part aux qualifications de vitesse. Elle s’est classée septième d’entrée de jeu grâce à son temps de 8,99 secondes, mais elle a dû s’avouer vaincue lors de son duel des quarts de finale disputé contre l’Américaine Sophia Curcio. Elle pointe au sixième rang du classement final.

PHOTO PILAR OLIVARES, REUTERS Erica Velev

Badminton

Eliana Zhang effectuait ses débuts au tournoi en simple féminin, à l’occasion d’une rencontre face à l’Argentine Iona Angelina Gualdi. La Québécoise a obtenu son billet pour les huitièmes de finale en battant sa rivale en deux manches de 21-11 et 21-8.

Elle affrontera la Brésilienne Juliana Viana Vieira dans moins de 24 heures.

Notons que Zhang sera aussi du tableau principal en double féminin en compagnie de Wen Yu Zhang. Le duo amorcera son parcours dès dimanche en affrontant un tandem de la République dominicaine.

Boxe

Keven Beauséjour a remporté son premier combat du tableau des moins de 80 kg, 3-2, contre le Chilien Julio Alamos Mumbru. Le Montréalais a obtenu la faveur des juges à chacun des trois rounds.

En quart de finale de finale, lundi, le pugiliste de 24 ans sera opposé à l’Argentin Abraham Gabriel Buonarrigo.