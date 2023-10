PHOTO SCOTT GALVIN, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Berea) Le quart des Browns de Cleveland Deshaun Watson est toujours ennuyé par une contusion à la coiffe du rotateur de l’épaule, une blessure qui l’a empêché de prendre part aux deux derniers matchs des siens et qui pourrait le forcer à en rater encore davantage.

Tom Withers Associated Press

Watson a rencontré les membres des médias pour la première fois depuis le 27 septembre, mercredi. Le quart étoile a confirmé qu’il souffre d’une blessure « complexe » à l’épaule droite, et il a ajouté qu’il est incapable d’établir une date en vue de son retour au jeu.

« Ça pourrait être n’importe quand, a d’abord évoqué Watson. Ça pourrait être demain, ça pourrait être dimanche, ça pourrait aussi être dans deux semaines. Je ne sais pas. C’est une situation qui est réévaluée au quotidien ; je suis les recommandations de l’équipe médicale, et quand ce sera le bon moment, alors je retournerai sur le terrain.

« Je ne peux établir d’échéanciers pour le moment », a-t-il ajouté.

Watson a raté les rencontres des Browns qui ont précédé et succédé leur semaine de congé. Il a subi sa blessure alors qu’il effectuait une course le 24 septembre contre les Titans du Tennessee.

« C’est une situation difficile, a expliqué Watson. Il faut qu’on adopte une approche semblable à celle qu’ils préconisent dans le baseball, qu’on discute avec des gens qui ont déjà dû négocier avec des blessures à la coiffe du rotateur de l’épaule auparavant. C’est ce que nous faisons, et j’essaie simplement de renforcer ce muscle, et tous ceux qui le recouvrent, afin que je puisse retrouver un certain confort. »

S’il n’est pas en mesure d’affronter les Colts (3-3) à Indianapolis ce week-end, alors P. J. Walker obtiendra le départ.

Pour sa part, l’entraîneur-chef des Browns Kevin Stefanski a déclaré qu’il n’est pas encore prêt à l’exclure de son plan de match face aux Colts.