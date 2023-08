Tess Routliffe est championne du monde à nouveau ! Deux jours après sa victoire au 200 m quatre nages SM7, la Montréalaise a défendu son titre au 100 m brasse SB7 aux Championnats du monde de paranatation, suivie de sa bonne amie Abi Tripp, médaillée d’argent.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Routliffe a été la première à toucher le mur à l’arrivée avec un temps de 1 min 31,91 s au Centre aquatique de Manchester, au Royaume-Uni.

« Je suis vraiment contente d’avoir réussi à défendre mon titre et d’avoir connu une bonne course, a partagé Tess Routliffe. C’est aussi merveilleux d’avoir eu Abi à mes côtés ! Courser est déjà merveilleux, le faire avec une coéquipière fait passer l’expérience à un autre niveau. »

Tripp a stoppé le chronomètre à 1 min 34,39 s et a ainsi raflé la première médaille individuelle de sa carrière à des mondiaux. L’Espagnole Nahia Zudaire Borrezo a terminé troisième (1 min 38,14 s).

« La sensation est incroyable ! De monter sur le podium avec une amie, une coéquipière comme Tess, c’est formidable. J’ai hâte de voir ce qu’on pourra faire dans cette épreuve aux Jeux paralympiques de Paris ! » a souligné Abi Tripp à Sportcom.

La médaillée de bronze ne garde pas de très bons souvenirs de cette épreuve depuis les Jeux paralympiques de Tokyo, où elle avait été disqualifiée. Le simple fait d’accéder à la finale la satisfaisait, alors recevoir une médaille en compagnie de Tess Routliffe surpasse ses espérances.

« Il y a toujours un peu de stress, mais avoir Tess avec moi dans la chambre d’appel, ça m’a beaucoup aidée à rester décontractée. On est là pour nager, on aime ça ! C’est amusant de représenter le Canada et de vivre cette expérience aux Championnats du monde, avec tous nos amis qui nous encouragent depuis le début. Il faut juste s’en rappeler [avant la course]. »

Aurélie Rivard, qui a défendu son titre au 50 m libre de la catégorie S10 au début de ces mondiaux, avait terminé en tête de sa vague des qualifications du 400 m libre mercredi. L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu n’a toutefois pas participé à la ronde ultime en fin de journée.

« Aurélie a dû se retirer de la finale du 400 m libre S10 pour des raisons personnelles qui nécessitaient son attention immédiate. Elle est bien soutenue par l’équipe et va se regrouper et se préparer pour le reste de ses championnats », a déclaré Natation Canada.

En matinée, Philippe Vachon a quant à lui fini cinquième de sa vague des qualifications au 100 m papillon S8 et n’a pu prendre part à la finale.