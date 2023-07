(Fort Lauderdale) Le latéral gauche espagnol Jordi Alba va rejoindre à l’Inter Miami ses anciens partenaires au FC Barcelone Leo Messi et Sergio Busquets, a annoncé le propriétaire du club de MLS mardi.

Agence France-Presse

« Jordi Alba signera aujourd’hui », a affirmé Jorge Mas après l’entraînement de l’équipe floridienne.

L’ancien international espagnol (93 sélections) de 34 ans était sans club depuis la fin de son contrat au Barça au terme de la saison écoulée.

L’Inter Miami ne compte pas s’arrêter là : Mas a affirmé que d’autres joueurs rejoindraient le club actuellement dernier du championnat nord-américain.

Sacré à six reprises dans le championnat espagnol avec les Blaugranas, Alba a aussi participé à la conquête du titre de Ligue des champions en 2015.

Avec la Roja, le défenseur a gagné l’Euro en 2012.

Messi et Busquets ont pris part à leur premier entraînement à Miami mardi, et pourraient effectuer leurs débuts avec le club vendredi contre Cruz Azul, basé à Mexico, en Coupe des ligues, compétition entre clubs des championnats nord-américain et mexicain.