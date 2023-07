Caster Semenya remporte sa cause

La double championne olympique Caster Semenya a remporté sa cause contre des règlements limitant le niveau de testostérone permis dans le corps d’une femme en athlétisme, mardi, après que la Cour européenne des droits de l’homme eut déterminé qu’elle avait été victime de discrimination et que « de sérieux doutes » persistaient quant à la validité des règlements.

Gerald Imray Associated Press

L’organisation World Athletics, qui est responsable de l’application de ces règlements, a mentionné après l’annonce de la décision que ses règlements seront maintenus, ce qui signifie que la Sud-Africaine ne pourra effectuer dès maintenant un retour à la compétition.

La cause de Semenya l’opposait au gouvernement suisse, et non World Athletics elle-même, bien que le verdict pourrait s’avérer être un point décisif dans l’application de ces règlements.

Les médecins ont indiqué à la naissance que Semenya était de sexe féminin, et elle s’est toujours perçue comme une femme, mais les règlements adoptés par World Athletics en 2019 l’ont contrainte à modifier artificiellement le niveau de testostérone présent dans son corps afin qu’elle puisse participer aux compétitions féminines.

World Athletics a souligné qu’elle présente l’une des nombreuses conditions reconnues comme étant des différences de développement sexuel, ce qui signifie que le niveau naturel de testostérone présent dans son corps s’apparente à celui d’un homme, ce qui lui procure un avantage par rapport aux autres athlètes féminines.

Semenya a contesté ces règlements devant les tribunaux depuis des années, mais avait déjà perdu une cause devant le plus haut tribunal sportif en 2019, et une autre devant le Tribunal fédéral suisse en 2020. Ce deuxième refus explique pourquoi le gouvernement suisse était le défendeur dans l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Semenya, qui est âgée de 32 ans, espère participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Elle fut championne du 800 m aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016, mais elle n’a pu défendre son titre aux Jeux de Tokyo à cause des règlements en vigueur.