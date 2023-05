Tess Routliffe (SM7) a été l’unique Québécoise à atteindre une finale A en conclusion des Séries mondiales de paranatation de Berlin, en Allemagne. En action au 200 m quatre nages dimanche, la Montréalaise a pris le huitième rang du classement général multiclasse avec 764 points.

info@sportcom.ca Sportcom

Quelque peu déçue de sa performance aux qualifications disputées plus tôt dans la journée, Routliffe souhaitait être plus rapide lors de la course ultime et elle n’a pas failli à la tâche. Elle a conclu la distance en 3 min 7,51 s, soit 1,81 seconde de moins qu’en matinée.

« J’ai été capable d’améliorer mon temps et je suis très contente de ça. C’était mon principal objectif pour la finale. Il reste beaucoup de choses à travailler avant les Championnats du monde en août, mais c’est de très bon augure et j’ai déjà hâte ! » a commenté Routliffe à sa sortie de l’eau.

La Néerlandaise Liesette Bruinsma (S11) a été décorée d’or à cette épreuve grâce à ses 942 points, devançant dans l’ordre sa compatriote Lisa Kruger (S10, 892 points) et l’Allemande Verena Schott (S6, 887 points).

Également inscrite au 200 m quatre nages, la Bouchervilloise Clémence Paré (SM5) a pris le 56e rang de la séance matinale avec un chrono de 4 min 51,51 s.

De son côté, Aurélie Rivard (S10) participait au 100 m dos, où elle visait une quatrième médaille en autant de sorties à Berlin cette fin de semaine. Celle qui fêtait son 27e anniversaire de naissance dimanche n’a cependant pu se frayer un chemin jusqu’à la finale A au terme des qualifications.

Elle s’est toutefois reprise de belle manière en remportant la finale B en 1 min 14,62 s, un temps bon pour 687 points. La nageuse de Saint-Jean-sur-Richelieu a ainsi fini 11e du classement général.

Sa coéquipière Arianna Hunsicker (S10) a elle aussi nagé en finale B quelques minutes tard, mais au 50 m papillon. La Montréalaise a stoppé le chrono à 33,70 s pour l’occasion, ce qui lui a procuré la 18e place au cumulatif avec 542 points.

Chez les hommes, Félix Thomas Cowan (S9) et James Leroux (AB) n’ont pu franchir les qualifications dans leurs épreuves respectives. Cowan, de Brossard, a fini 36e au 50 m papillon (30,60 s) et 67e au 100 m dos (1 min 17,13 s), tandis que Leroux, de Repentigny, a terminé son 100 m dos en 1 min 5,64 s.