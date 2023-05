Oh que vous touchez une corde sensible ! En plus de tous les mots irritants que vous soulevez, je retiens les deux suivants. L’utilisation de l’adjectif démonstratif “cette” pour désigner la rondelle pendant la description du jeu. Comme dans “il a de la difficulté à récupérer cette rondelle”. Cette rondelle en particulier plutôt que… plutôt que quelle autre rondelle, en fait ? Aussi, “tes meilleurs doivent être les meilleurs”. C’était original comme formulation au début. Ça ne l’est plus. Trouvez autre chose.