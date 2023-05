Kingsbury, Poulin et Thibeault récompensés

La boxeuse Tammara Thibeault, le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury et la hockeyeuse Marie-Philip Poulin ont tous été honorés pour leurs performances au niveau international lors de la 50e édition du Gala Sports Québec, jeudi soir.

La Presse

Le gala, qui réunissait plus de 350 personnes au marché Bonsecours de Montréal, récompense annuellement les entraîneurs, officiels, athlètes, bénévoles, fédérations et évènements sportifs qui se sont démarqués au cours de l’année. Au total, 19 Maurice, en plus de l’Hommage Jacques-Beauchamp, ont été remis entre 58 finalistes.

PHOTO FRANÇOIS GERVAIS, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Tammara Thibault

Tammara Thibeault, qui a été couronnée championne du monde des moins de 75 kg, a remporté le Maurice de l’athlète féminine de l’année au niveau international. La pugiliste a également remporté l’or aux Championnats des Amériques et aux Jeux du Commonwealth.

Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique le plus titré de l’histoire en Coupe du monde des bosses, a reçu le même honneur du côté masculin. Il s’agit de son neuvième Maurice en carrière.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Philip Poulin

Quant à la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, capitaine de l’équipe nationale, elle a été récompensée du Maurice de l’athlète en sport collectif au niveau international. Poulin, qui était également lauréate l’année dernière, a aidé le pays à remporter l’or aux Jeux olympiques de Pékin ainsi qu’au Championnat mondial en 2022.