« Je n’ai pas fait une course parfaite et j’ai dû m’employer, mais je suis néanmoins ravie de remporter mes premiers Jeux du Commonwealth », a déclaré Elaine Thompson-Herah.

(Birmingham) La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, championne olympique à Tokyo et médaillée de bronze aux récents Mondiaux d’athlétisme à Eugene aux États-Unis, a dominé la finale du 100 m des Jeux du Commonwealth, qu’elle a remportée en 10 sec 95/100, mercredi soir à Birmingham en Angleterre.

John WEAVER Agence France-Presse

« Je me sens bien », a déclaré la sprinteuse de 30 ans, seule des trois Jamaïcaines ayant réussi le triplé aux Mondiaux à être présente sur l’épreuve reine aux Jeux du Commonwealth.

« Je n’ai pas fait une course parfaite et j’ai dû m’employer, mais je suis néanmoins ravie de remporter mes premiers Jeux du Commonwealth », a déclaré Elaine Thompson-Herah, troisième des Mondiaux en 10 sec 95, derrière ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce (1067) et Shericka Jackson (1073).

L’Anglaise Katarina Johnson-Thompson a remporté au cours de cette soirée son premier heptathlon depuis trois ans et les Mondiaux-2019 de Doha, pour conserver son titre de championne du Commonwealth acquis quatre ans plus tôt à Gold Coast.

Johnson-Thompson, qui avait pris aux Mondiaux le mois dernier aux États-Unis une décevante huitième place, a devancé avec un total de 6377 points la Nord-Irlandaise Kate O’Connor de 144 points.

« C’est une sensation incroyable de réaliser cela devant mon public (qui m’a) incroyablement soutenu pendant toutes les épreuves, surtout sur le 800 m, où le bruit était assourdissant », a déclaré, aux anges, l’heptathlète.