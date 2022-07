(Eugene) Le Canada a créé la surprise en dominant les États-Unis sur le relais 4x100 m hommes des Championnats du monde d’athlétisme de Eugene en Oregon, samedi.

Agence France-Presse

C’est l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’or lors du relais 4x100 m. Le quatuor composé d’Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse est venu de l’arrière pour coiffer le fil d’arrivée en première place.

Les Canadiens ont terminé avec un chrono de 37,48 secondes. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont suivi respectivement.

Le Canada entamera la dernière journée aux Championnats du monde d’athlétisme avec un total de trois médailles.

De Grasse, qui n’a pas été en mesure de participer à l’épreuve du 200 mètres puisqu’il a contracté la COVID-19 lors du dernier mois, a été l’ultime coureur du Canada.

Le quatuor canadien a remporté l’argent lors des Jeux olympiques de Tokyo, l’été dernier.

Quelques minutes après la victoire surprise de leur relais 4x100 m féminin, les États-Unis semblaient partis pour écraser la soirée de sprint, eux qui avaient déjà réussi deux triplés sur 100 et 200 m hommes lors de ces Mondiaux.

« Je le dis depuis des années, si je suis dans l’équipe on ne perdra pas. Point. Et on pourrait même battre le record du monde », avait fanfaronné le champion du monde du 200 m Noah Lyles en début de compétition.

Avec Christian Coleman, Elijah Hall et Marvin Bracy en finisseur, Lyles est pourtant tombé sur plus fort avec le quatuor canadien.

Le Canadien Marco Arop est quant à lui monté sur le podium d’une épreuve des Championnats du monde d’athlétisme pour une première fois, grâce à une médaille de bronze lors du 800 mètres.

L’Edmontonien a terminé avec un temps d’une minute et 44,28 secondes.

L’Algérien Djamel Sedjati a complété le podium avec la médaille d’argent.

Arop, âgé de 23 ans, est seulement le deuxième homme canadien à remporter une médaille lors de cette épreuve aux Championnats du monde d’athlétisme. Gary Reed a mis la main sur l’argent en 2007 à Osaka, au Japon.

Arop a inscrit le troisième chrono mondial cette saison il y a trois semaines, lors d’une compétition pour se préparer pour les Championnats du monde d’athlétisme.

Damian Warner abandonne

Damian Warner, le Canadien et meneur de l’épreuve, a quant à lui été forcé d’abandonner lors de l’épreuve du 400 mètres du décathlon.

Le champion olympique en titre a été victime d’une blessure après le premier virage — environ 120 mètres après le début de la course — et s’est laissé choir au sol. Il n’a pas été en mesure de compléter la course et n’a donc obtenu aucun point.

En raison de son abandon, Warner est tombé au 21e rang.

Son compatriote Pierce Lepage a terminé au deuxième rang du 400 mètres compte tenu d’un chrono de 46,84 secondes.

Lepage s’est également hissé au deuxième rang cumulatif grâce à ses 4485 points. Il a conclu la première journée de compétitions avec un retard de 121 points sur le meneur, le Portoricain Ayden Owens-Delerme.

Les cinq dernières épreuves se tiendront dimanche.

Warner n’a jamais remporté l’or lors des Championnats du monde d’athlétisme. Il a obtenu une médaille d’argent et deux de bronze.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, Warner a fracassé le record canadien et devenu le quatrième athlète de l’histoire du décathlon à franchir la barre des 9000 points.

Avec La Presse Canadienne