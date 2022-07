L’heure de vérité est finalement arrivée pour Jean-Simon Desgagnés. Le spécialiste du 3000 m steeplechase se rend à Eugene, en Oregon, afin de disputer son premier championnat du monde qui se déroule du 15 au 24 juillet. On pouvait sentir beaucoup d’excitation provenant de l’athlète du Rouge et Or, qui sera en action pour la demi-finale de sa discipline dès la première journée de compétition le 15 juillet.

Jean Carrier Le Soleil

« On dirait que j’ai seulement réalisé lundi que ce ne serait pas une semaine comme les autres. C’est là que ça se passe, j’ai hâte et je compte en profiter à 100 % », mentionne d’entrée de jeu le coureur de demi-fond.