Chaque semaine, les journalistes des sports de La Presse répondent à une question dans le plaisir, et un peu aussi dans l’insolence.

Guillaume Lefrançois

PHOTO JULIA MAROIS, LES ÉDITIONS LA PRESSE Richard Labbé

C’était à l’été 2015. J’étais en vacances en Argentine, je déambulais dans les rues de Buenos Aires, quand j’ai eu ce genre de moment où, comme dans les dessins animés, j’ai dû cligner des yeux et secouer la tête. Devant moi, dans la vitrine d’une librairie, la couverture du livre Pepe, el cura de la villa. Pepe, c’est José María Di Paola, un prêtre qui œuvre dans les quartiers les plus défavorisés de la capitale argentine. Or, il appert que Di Paola mène une double vie de journaliste sportif, dans nos pages. C’est du moins la seule explication que je trouve à sa ressemblance troublante avec notre confrère Richard Labbé. Jamais n’ai-je autant eu hâte de trouver un réseau WiFi que ce jour-là.

Mathias Brunet

PHOTO GETTY IMAGES Hope Solo

Si un jour un producteur songeait à faire un film sur la vie tumultueuse de la gardienne de but américaine Hope Solo, il n’y aurait guère besoin de casting. L’actrice Jennifer Carpenter lui ressemble à s’y méprendre. Celle qui incarnait la sœur adoptive du personnage principal de la série Dexter, interprété par Michael C. Hall, à qui elle a même été mariée quelques années, aurait un rôle tout en relief en interprétant Solo. Au sommet de sa gloire, Hope Solo était considérée comme la meilleure gardienne de soccer au monde. Elle a permis aux Américaines de remporter l’or aux Jeux de 2008 et de 2012. En 2016, elle accuse ses adversaires suédoises de lâches et est suspendue six mois. En 2014, elle est arrêtée et accusée d’agression envers sa demi-sœur et son neveu de 17 ans. Il y aurait eu récidive en 2016. Elle est blanchie quatre ans plus tard au terme d’un long et complexe processus judiciaire. La veille de son mariage avec Jerramy Stevens, un ancien joueur de la NFL, celui-ci est arrêté pour avoir participé à une bagarre générale lors d’une fête. Stevens la mettra dans l’embarras en 2015 en conduisant une fourgonnette de l’équipe américaine alors qu’il est sous l’effet de l’alcool. Elle occupe le siège du passager et sera suspendue par l’équipe. Tout un couple ! Rien pour effrayer Jennifer Carpenter, qui a côtoyé le sanguinaire Dexter, après tout !

PHOTO GETTY IMAGES Jennifer Carpenter

Miguel Bujold

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SCHWARZKOPF Crème Phenomenal, par Schwarzkopf

La première fois que j’ai vu ce petit contenant sur les tablettes d’une pharmacie, j’ai cru que Laurent Duvernay-Tardif avait décidé de se joindre à une société de produits pour cheveux… Avouez que le monsieur sur l’étiquette lui ressemble. Bon, Laurent est plus souriant, mais tout de même. Chaque matin en me coiffant, j’ai une petite pensée pour le joueur québécois. Ce serait toutefois mieux si la cravate du monsieur était dorénavant verte.

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Laurent Duvernay-Tardif

Simon Drouin

PHOTO REINHARD EISENBAUER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE David Lappartient

Ça m’a frappé pendant la visite de David Lappartient à Montréal en 2018. Le nouveau président de l’UCI vantait les mérites des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Mais j’avais l’étrange sentiment qu’il lâcherait à tout moment : « Il lance et compte ! » Oui, c’est la marque de commerce de Félix Séguin, descripteur des matchs du Canadien à TVA Sports et jumeau cosmique de celui qui a obtenu un deuxième mandat en septembre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Félix Séguin

Katherine Harvey-Pinard

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Phil Mickelson

Je ne suis pas une grande amatrice de golf, pour être bien honnête, mais Phil Mickelson m’a toujours fait penser à l’acteur Hugh Grant. Et je sais que je ne suis pas la seule. Même sourire, mêmes dents, même nez… Mickelson est juste un peu plus costaud que Grant, mais la ressemblance est frappante. Pour le plaisir, j’ai cherché des photos de Grant qui joue au golf (c’était certain que ça existait quelque part) et je vous jure que c’est vraiment à s’y méprendre !

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Hugh Grant

Richard Labbé

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Wayne Gretzky en 1981

Le grand Gretzky est arrivé dans la LNH lors de la saison 1979-1980, et à peu près au même moment, au début des années 1980, je voyais le formidable duo Hall & Oates dans une performance magique par un autre samedi soir magique au canal 10, à l’émission Jeunessexpress. Sur le coup, je me suis dit que Gretzky devait savoir chanter en plus de savoir jouer pas pire au hockey, parce que le gars aux claviers qui chantait Private Eyes lui ressemblait terriblement. Avec le temps, j’ai fini par comprendre que le chanteur de Hall & Oates n’était pas Wayne Gretzky, mais bien Daryl Hall, ce qui pourrait expliquer pourquoi le nom du groupe n’était pas Gretzky & Oates. Mais bon. Toutes ces années plus tard, je ne demeure pas convaincu, et je continue de poser la question : quelqu’un a-t-il déjà vu Wayne Gretzky et Daryl Hall dans la même pièce en même temps ?

IMAGE TIRÉE DU DISQUE SACRED SONGS Daryl Hall

Alexandre Pratt

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrice Bergeron

Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, et l’ancienne vedette de l’Impact de Montréal Nacho Piatti. La frange de cheveux vers la gauche, le regard séducteur, le nez pointu, la barbe forte. Il y a un air de famille !

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Nacho Piatti

Jean-François Tremblay

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nicklas Lidstrom

Vous savez, parfois, quand on écoute une chanson de Sting, on doit se concentrer pour comprendre les paroles, car le chanteur a cette manie de mâcher légèrement ses mots. Et si l’origine de sa prononciation spéciale des mots en anglais n’était autre que le fait qu’il soit… suédois ? Et qu’il soit une légende de la LNH, et un des meilleurs défenseurs de l’histoire de l’humanité ? Tout ça pour dire : avez-vous déjà vu Sting et Nicklas Lidstrom dans la même pièce en même temps ? C’est bien ce que l’on pensait.