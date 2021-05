J’écoutais le match de baseball des Expos à la télé. Le lanceur gaucher Dave Dravecky qui, si je me souviens bien, s’était remis d’un cancer à la suite de divers traitements médicaux. Celui-ci amorce sa motion et fait son lancer : on entend un « clac » ! La balle aboutit à mi-chemin entre le marbre et le premier coussin, Dravecky se tord alors de douleur et le jeu est interrompu. Il venait de se fracturer le bras droit, ce qui devait mettre fin à sa carrière. Un second cas me revient à l’esprit. Encore une fois, j’écoutais un match de baseball à l’écran, et Moises Alou a frappé un coup sûr au champ gauche. En contournant le premier coussin, son soulier s’est coincé dans le gazon artificiel. Il s’est fracturé la cheville et a dû mettre un terme à sa saison : horrible à voir. Heureusement pour lui, il a pu se rétablir et poursuivre une brillante carrière.