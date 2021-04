Sports

Natation artistique

Retour en or pour Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner

Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ne pouvaient demander mieux pour leur première compétition officielle en plus d’un an et demi. Samedi, aux Séries mondiales de natation artistique disputées à Budapest, en Hongrie, les Canadiennes ont remporté l’or à l’épreuve de duo technique. Quelques minutes plus tard, Simoneau en a rajouté en triomphant au solo technique pour conclure une journée parfaite.