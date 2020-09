(Milan) L’ex-pilote de course italien devenu champion paralympique Alex Zanardi a commencé à réagir aux traitements, près de trois mois après un grave accident avec son vélo à mains.

Associated Press

Zanardi a passé la majeure partie de cette période aux soins intensifs après avoir été heurté de plein fouet par un camion qui circulait en direction opposée à la sienne, lors d’une course à relais qui se déroulait à Pienza, en Toscane, le 19 juin.

« Depuis plusieurs jours, Alex Zanardi est soumis à des séances de rééducation cognitive et motrice, avec l’administration de stimuli visuels et acoustiques, auxquels le patient répond par des signes momentanés et initiaux d’interaction », pouvait-on lire dans un communiqué de l’hôpital San Raffaele de Milan jeudi.

L’hôpital a mentionné que ce sont des « progrès significatifs », mais a rappelé que sa condition est toujours sérieuse et qu’il serait encore « absolument prématuré » de faire un diagnostic à long terme.

Zanardi a subi d’importants traumatismes crâniens et faciaux dans l’accident, et il a été placé dans un coma artificiel à l’hôpital. Les médecins ont déjà prévenu qu’il pourrait avoir des séquelles cérébrales.

L’homme âgé de 53 ans a été opéré à plusieurs reprises afin qu’on puisse stabiliser et reconstruire une partie de son visage sévèrement endommagé. L’hôpital milanais a ajouté qu’il était récemment passé sous le bistouri afin de reconstruire son crâne, et qu’il subirait une autre intervention chirurgicale au cours des prochaines semaines.

Zanardi a perdu l’usage de ses deux jambes lors d’une collision entre sa voiture et celle du Québécois Alex Tagliani il y a près de 20 ans. Il a gagné quatre médailles d’or et deux autres d’argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016. Il a aussi participé au marathon de New York et établi un record Ironman dans sa catégorie.