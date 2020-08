Les Panthers évitent l’élimination

(Toronto) Mike Hoffman et Brian Boyle ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de 2 : 07 en début de troisième période et les Panthers de la Floride ont évité l’élimination en disposant des Islanders de New York 3-2, mercredi, lors du match no 3 de leur série de qualification dans l’Association Est.