Audrey avait peur des chiens

Le sport occupait déjà une grande place dans sa famille. Ses parents ont joué au badminton au niveau national. Audrey Leduc en a fait un peu. Jamais en compétition. Elle préférait le soccer et le trampoline. « Après [l'histoire du chien], le centre de trampoline a été fermé pour des rénovations. C'est là que j'ai commencé l'athlétisme. »

Dix ans plus tard, la sprinteuse québécoise en rit. « C'était sûrement juste un gros toutou qui voulait jouer. Mais, cette fois-là, ma mère a réalisé que je courais vraiment vite. Elle s'est dit qu'elle devait peut-être m'inscrire en athlétisme. »

Audrey Leduc s'est ensuite présentée à la ligne de départ pour les qualifications du sprint. À 20 ans, elle était la plus jeune des athlètes inscrites. Son objectif : une place en finale. Elle y a accédé par la grande porte. En 11,48 secondes. Son record personnel. En fait, c'est l'un des meilleurs temps de l'histoire au Québec. Le cinquième au chapitre de la vitesse, selon les archives.

Elle a entamé sa soirée à la finale du saut en longueur. Premier essai : 5,83 m. Sa meilleure marque de la saison. De quoi la satisfaire. Comme elle devait courir une demi-heure plus tard, elle a décidé de ne pas effectuer son cinquième essai. Elle est revenue pour la sixième et dernière tentative. Pourquoi ? « Ça m'a servi d'échauffement pour le 100 m, qui reste ma priorité. »

Et le saut en longueur.

Et le 200 m.

Et le 100 m.

« C'était vraiment le fun. Si on m'avait dit l'année dernière, après ma médaille d'or chez les juniors, que je serais en finale [ce week-end] avec un chrono de 11,48, j'aurais fait : "Pfff, ben non !" Imagine, chez les juniors, j'avais couru 12,01 pour gagner ! »

« Pas pour les épreuves individuelles. Mais le relais 4 x 100 m ? Ça reste possible. Je viens de battre le temps de Farah [Jacques], qui faisait partie de l'équipe à Rio [en 2016]. »

En finale, elle a été un peu plus lente. En 11,71 secondes. Ça lui a assuré le septième rang. Mais ce que les gens ont retenu, c'est la demi-seconde retranchée en un an. Son nom est maintenant dans la conversation pour les Jeux de Tokyo, en 2020.

« Je ne sais pas ce que c'est, l'adolescence normale. Cela dit, je ne pense pas avoir manqué des choses. J'en ai peut-être même vécu plus. Le sport m'a fait grandir. »

« Prends l'école : il y a des gens stressés avant une présentation orale. Pas moi. L'athlétisme m'a appris à gérer mon stress. Même pour les choses banales de la vie.

- Alors, as-tu encore peur des chiens ?

- S'ils sont petits, c'est cute. Peut-être que, plus tard, j'en voudrais un grand. Mais je suis allergique, alors ça n'aide pas... »

Médaillée heureuse, papa fier

Katherine Surin a causé la surprise de la soirée, hier, en remportant le bronze au 400 m. Je n'ai pas vu de médaillée plus heureuse au complexe sportif Claude-Robillard cette semaine. Ni de papa plus fier.

Bruny Surin, détenteur du record canadien au 100 m, est venu rejoindre sa fille dans la zone mixte après la course. Lequel des deux était le plus nerveux ? « Je pense que c'est moi, a répondu Bruny. Ça m'a rappelé que ma mère ne m'a jamais vu courir. Maintenant, je comprends pourquoi ! »

Katherine Surin a réussi ses deux meilleurs chronos en carrière ce week-end : 53,12 en demi-finale, 52,43 en finale. « C'était malade, a réagi son père. J'essayais de filmer sa course. Le téléphone bougeait comme ça. [...] On veut toujours que nos enfants réussissent. Avec la performance qu'elle a livrée ce soir, on va faire le party ! »

« En plus, c'est la fête de ma soeur », a ajouté Katherine Surin.

Ce podium lui ouvre la porte des Championnats du monde, cet automne, à Doha. Le Canada a de réelles chances de médaille au relais 4 x 400 m. Katherine Surin s'en est réjouie.