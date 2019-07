Un skatepark pour les pros

Dans le bol géant de béton gris, les planchistes font chauffer leurs roues. Demain et samedi, le Parc olympique accueillera la compétition internationale de planche à roulettes Vans Park Series. Ce sera l'occasion d'inaugurer le tout nouveau planchodrome que Vans a offert à la Ville. C'est le premier de ce genre à Montréal. L'accès à une telle installation permettra aux planchistes locaux d'atteindre leur plein potentiel.

La compétition internationale Vans Park Series, ouverte gratuitement au public, aura lieu demain de 10 h à 17 h et samedi de 10 h à 15 h. Elle regroupe des pointures comme CJ Collins. « Je trouve ça extraordinaire d'avoir un événement de parc terrain à Montréal, c'est une première ! s'exclame Annie Guglia, planchiste professionnelle. Ça peut vraiment inspirer la communauté du skate de Montréal, les jeunes, les filles. »

Pour la troisième étape de la compétition, Vans a jeté son dévolu sur la ville de Montréal. « Je pense que la culture du skateboard est très riche à Montréal, explique Alex Auchu, gestionnaire marketing à Vans Canada. C'est important de célébrer ça, de pouvoir amener des infrastructures plus modernes pour que les athlètes puissent profiter des mêmes installations qu'ailleurs dans le monde. »

Le parc est un don de Vans à la Ville de Montréal et s'inscrit dans un projet de revitalisation de l'Esplanade du Parc olympique. Construit selon les normes de la compétition, il sera ensuite accessible gratuitement aux planchistes. « Nous, on veut faire grandir la participation dans le skateboard, c'est de là qu'on vient, c'est là nos racines », explique Alex Auchu.

Philipe Dulude va vivre à 20 ans sa première compétition internationale. Le jeune planchiste montréalais, qui rêve d'une carrière professionnelle, espère bien se démarquer. « Sincèrement, je pense que mon plus beau moment, ça va être cette compétition, dit-il. Ça va être le moment qui peut me faire décoller. »

« Le moment qui peut me faire décoller »

Le planchodrome de 38 000 pieds carrés est le premier de cette ampleur à Montréal. Il pourrait permettre aux planchistes montréalais d'acquérir un meilleur niveau. « On n'a jamais eu une infrastructure comme ça pour s'exercer, souligne Annie Guglia. C'est quelque chose qui va vraiment bénéficier à la communauté et aux futurs athlètes dans cette discipline. »

Un mode de vie

Pour Philipe Dulude, le skate est plus qu'un sport, c'est un mode de vie. « Ça m'apporte plein de choses, affirme-t-il, ça m'apporte le bonheur. Je vois tout le temps le bon côté au lieu de voir le négatif. Et tout ça, c'est grâce à mon skateboard. » Le plaisir de rouler avec les plus grands noms l'emporte sur l'esprit de compétition. « Pour moi, c'est malade que je sois là avec tous les gars. »

Présence d'Annie Guglia

Annie Guglia, qui s'entraîne pour les Jeux olympiques de 2020, hésite à participer au Pro Vans Park Series, car ce n'est pas le style qu'elle pratique. Elle sera présente à l'événement pour initier gratuitement le public à ce sport qui la passionne. « [Demain] et samedi, de 10 h à midi, il y a des skate schools pour les filles de tous les âges, de toutes habiletés, et pour les plus jeunes aussi. »

Pour les filles

« Souvent, [les filles et les jeunes], ça va être les deux groupes de personnes qui vont être le plus gênés d'aller dans un skatepark, remarque-t-elle. Les filles, c'est juste une question de leur montrer qu'elles ont leur place dans le skate, puis après ça elles vont la prendre. » Le miniparc construit à côté du bol permettra de commencer en douceur. Annie Guglia proposera aussi une initiation réservée aux filles ce soir ou demain soir, selon les conditions météorologiques.