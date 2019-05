 Gilbert Delorme: sauver un enfant à la fois 

Il suffit d'une conversation avec Gilbert Delorme... même pas une conversation, en fait, juste le saluer au passage. C'est le temps que ça prend pour comprendre à quel point Gilbert Delorme est une bonne personne.

Et pas seulement Gilbert, sa conjointe Diane aussi. La définition même de l'expression « du bon monde », c'est eux.

Diane travaillait avec la soeur de Gilbert au magasin La Baie de Saint-Bruno. Gilbert Delorme était alors jeune défenseur pour le Canadien de Montréal. Un beau jour, il est allé dîner avec sa soeur, et de fil en aiguille, ça fait 35 ans qu'il est avec Diane. Elle a suivi Gilbert partout, durant toute sa carrière, dans des villes obscures comme Kalamazoo ou Muskegon. Ils ont eu trois enfants ensemble.

Diane a parlé pour la première fois à Gilbert de devenir famille d'accueil d'urgence en 1995, mais ce n'était pas le bon moment. Les projets s'accumulaient. Or, l'idée n'est jamais partie, elle est même devenue très concrète. Delorme l'explique le plus simplement du monde : c'était le projet de sa conjointe, mais il l'a toujours secondée. C'était à son tour de suivre. Ils aiment les enfants, ils aiment aider, c'était presque logique.

Si bien que le couple a accueilli son troisième enfant l'hiver dernier. Un jeune « magané », un autre.

« On a eu un petit garçon avant les Fêtes, il avait trois ans et demi, raconte Delorme, fort émotif. Il avait été maltraité. Je suis un homme, j'ai une voix grave, ça lui a pris un moment avant de me faire confiance. Il avait été maltraité par un homme. Ça a pris un bon 10 jours avant qu'il me fasse confiance. Je jouais avec lui. Il aimait les autos, et moi aussi, donc je l'emmenais voir des autos, des tracteurs. On l'a gardé deux mois en urgence et il est devenu mon grand chum. Quand j'arrivais à la maison, il m'appelait. »

« J'en parle et ça me donne le motton. Un bon petit gars. Heureusement, il a été replacé dans une bonne famille, ils vont le garder tout le temps. Dans le fond, c'est ton but. »

- Gilbert Delorme

Ce petit garçon vivait dans une voiture avec sa mère quand la DPJ l'a amené chez les Delorme. La fillette d'avant est arrivée il y a quelques années, quand elle avait 14 mois. Delorme raconte qu'elle était couverte de ses excréments quand la DPJ l'a sauvée. Elle avait été nourrie au Pepsi et au lait au chocolat, il fallait d'abord la sevrer. Elle faisait des crises chaque jour. Les Delorme la promenaient en pleine nuit pour la calmer.