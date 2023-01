« On ne se rend pas compte à quel point il est facile et fondamental de marcher ! Il y a de nombreux bienfaits que ça procure pour la santé, l’humeur, la mémoire et la clarté d’esprit », dit le professeur Shane O’Mara en entrevue.

Avez-vous marché aujourd’hui ? demande Shane O’Mara, auteur du livre Le superpouvoir de la marche. Ce professeur et chercheur en neurosciences au Trinity College de l’Université de Dublin, en Irlande, consacre sa vie à convaincre les gens de marcher.

« On ne se rend pas compte à quel point il est facile et fondamental de marcher ! Il y a de nombreux bienfaits que ça procure pour la santé, l’humeur, la mémoire et la clarté d’esprit », dit-il en entrevue.

« Quand on se lève pour marcher, notre posture change, notre torse et notre colonne vertébrale se déploient en un seul axe vertical de la tête au dos, et tout change soudainement : l’esprit s’éveille, la tête pivote. »

Quand on bouge, l’activité cérébrale s’anime, les flux électriques qui étaient au repos s’activent, on devient plus alerte, la respiration s’accélère, le corps et l’esprit sont prêts à entrer en action. Shane O’Mara

Un avis que partage le physiothérapeute Denis Fortier, qui croit que les gens passent beaucoup trop de temps assis devant leurs écrans et qu’on sous-estime les bienfaits de la marche.

« Il y a trois aspects différents : il y a la marche pour contrer la sédentarité, la marche comme moyen de déplacement et la marche comme activité physique, quand on va par exemple faire du trekking en montagne, ce qui sera plus sportif, mais chacun de ces trois types de marche a des bienfaits pour la santé », estime Denis Fortier, auteur de Lève-toi et marche ! Le remède miracle existe et il est gratuit.

Il déplore le fait que la sédentarité a augmenté pendant la pandémie, notamment à cause du télétravail. On a réduit nos activités physiques en quantité et en intensité. « On est trop assis, tout le temps. On ne se lève même plus pour aller chercher des fax… Quels sont les effets sur nos articulations ? »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DENIS FORTIER Denis Fortier

Ça doit nous préoccuper, car lorsqu’on a 50 ou 60 ans, c’est notre santé articulaire qui garantit une bonne partie de notre qualité de vie et c’est d’autant plus important de marcher pour contrer notre sédentarité. Denis Fortier

« Les téléphones intelligents qui comptent le nombre de pas, ça va nous influencer sur l’importance de marcher. Il y a dix ans, personne ne savait le nombre de pas faits par jour alors qu’aujourd’hui, c’est l’inverse et ça sensibilise la population. » Et combien faut-il faire de pas ? « Tout dépend, mais cibler 7500 pas par jour, c’est bien, mais se diriger vers les 10 000, c’est encore mieux », souligne Denis Fortier.

Aller dehors

Autre problème : on passe de plus en plus de temps à l’intérieur. Le professeur Shane O’Mara cite une vaste étude menée aux États-Unis qui montre que les gens passent 87 % de leur temps dans un environnement artificiel, dans les bureaux, maisons, magasins et autres bâtiments.

C’est choquant comme chiffre. On doit sortir, respirer et marcher. Que ce soit en ville, dans les parcs, à la campagne ou en forêt, seul ou avec des amis, vous en ressentirez les bienfaits. Shane O’Mara

« Pour atteindre 10 000 pas par jour, il faut aller marcher à l’extérieur. Il est important de s’exposer à la lumière du jour, car c’est ce qui règle le cycle circadien, qui est notre horloge interne, et va nous permettre notamment de bien dormir, estime Denis Fortier. Aller dehors stimule tous nos sens, l’ouïe, l’odorat, la vue. Ça contribue aussi à la vie sociale si on habite près d’un parc. Ça diminue le stress. Lorsqu’on va marcher, on ne respire pas de la même façon. Il n’y a que des effets positifs. »

Plus de créativité

Pour Shane O’Mara, il y a un rapport vital entre le mouvement du corps et le flot de la pensée. « Il y a de nombreuses études qui démontrent que les gens qui marchent pendant une quinzaine de minutes sont plus créatifs et de meilleure humeur, souligne-t-il. D’ailleurs, si on veut encourager des formes plus libres de cognition créative, il faut faire en sorte que les gens bougent et s’éloignent de leur écran, car trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes, assis dans un espace de travail, est déraisonnable. Pourquoi ? Parce que quand vous bougez, une des parties de votre cerveau est plus active, et parce qu’il y a de l’activité, ça génère de nouvelles idées. Des philosophes, écrivains et mathématiciens allaient faire une grande marche et trouvaient des solutions à leurs problèmes. »

PHOTO BRÍD O’DONOVAN, FOURNIE PAR SHANE O’MARA Shane O’Mara

« La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour marcher ! À 70, 80 ans, on peut s’y mettre. Je dis souvent que vieillir n’est pas une raison pour arrêter de marcher ! C’est lorsqu’on arrête de marcher qu’on vieillit ! C’est une forme d’exercice qui est accessible à tous. Vous avez juste besoin d’une bonne paire de chaussures ou de bottes l’hiver », estime Shane O’Mara.

La marche devrait être au cœur de la collectivité, de l’organisation de la société et de l’aménagement des villes, croit-il. « Peut-être qu’un jour, les médecins prescriront la marche pour améliorer la santé et le bien-être global. Certains généralistes des îles Shetland le font déjà. Ils prescrivent des promenades sur la plage comme traitements préventifs contre les maladies mentales et physiques. La marche est un remède contre la dépression, stimule l’élan créatif et contribue à résoudre les problèmes. Qu’est-ce que vous attendez pour marcher ? »

Le superpouvoir de la marche Traduit par Lison Lescarbeau et Paul-Marcel Adam Château d’encre 280 pages