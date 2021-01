L’humoriste Jérémy Demay et l’animatrice Chantal Lacroix ont regroupé de nombreux intervenants et personnalités pour mettre sur pied un programme de croissance personnelle qui sera lancé le 1 er février.

Ayant fait face à de nombreux cahots de la vie, l’humoriste Jérémy Demay et l’animatrice Chantal Lacroix lancent un nouveau programme de développement personnel en ligne pour tenter d’outiller ceux qui désirent épouser le changement et dénicher un peu de mieux-être au cœur d’un contexte morose.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Baptisé VIVANT, le programme web s’étalera sur 10 semaines à partir du 1er février et permettra de recueillir les témoignages et conseils de quelque 25 intervenants, dont des professionnels tels que motivateurs, préparateurs mentaux, psychologues, professeurs de méditation, naturopathes, etc. Par exemple, le préparateur Jean-François Ménard, qui a épaulé Laurent Duvernay-Tardif ou Mikaël Kingsbury, sera de la partie. Le duo derrière le projet a également activé son réseau pour faire témoigner des personnalités telles qu’Étienne Boulay, Anthony Kavanagh, Maxim Martin ou Mylène Paquette, entre autres, qui se livreront sur la manière dont ils ont surmonté les épreuves de la vie.

Le tout sera axé sur une dizaine de thèmes, comme le développement de sa volonté, la visualisation, la gestion des émotions, l’instauration d’une routine matinale, pour ne citer que ceux-ci. « On a créé le programme que j’aurais aimé avoir il y a 10 ou 5 ans, en réunissant tous les intervenants et les outils qui m’ont aidé à accéder à une vie plus riche. La majorité d’entre eux peuvent être utilisés par soi-même et mis en pratique au quotidien », livre Jérémy Demay, qui a déjà traversé un épisode de dépression.

Le meilleur investissement que j’ai pu faire, ce n’est pas dans la Bourse ou l’immobilier, c’est sur moi. On n’a aucun contrôle sur l’extérieur, mais plus j’améliorais des facettes de ma personne, plus je changeais mon intérieur, plus mon extérieur changeait. Jérémy Demay, humoriste

Inspirations et interactions

Les interventions, enregistrées ou préenregistrées, resteront accessibles aux participants même une fois le programme terminé. En outre, des séances en direct, animées par le duo ou l’un de ses membres, permettront de poser des questions et d’interagir avec certains intervenants.

C’est un terrain que Jérémy et moi avons arpenté depuis des années. On va à la recherche de gens qui vont nous aider, nous inspirer, nous donner des outils aussi pour accéder à la vie qu’on souhaite avoir. Dans le contexte actuel, beaucoup de monde se remet en question. Chantal Lacroix, animatrice

« Si cela a été bon pour nous, ça sera bon pour le plus grand nombre », avance Chantal Lacroix, qui a remis plusieurs compteurs à zéro dans sa vie personnelle en 2020.

Un webinaire introductif gratuit sera diffusé le 18 janvier à 20 h (réservation nécessaire), orchestré par l’animatrice et l’humoriste, après quoi les inscriptions au programme VIVANT seront ouvertes jusqu’au 25 janvier. Ce dernier prendra son envol en tant que tel le 1er février , pour une durée de 10 semaines, au cours desquelles l’accès à de nouveaux contenus et aux ateliers en direct sera distillé. Coût à prévoir : 257 $ pour l’ensemble des séances.

