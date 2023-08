Des nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs

Jimin, du groupe BTS, dans la nouvelle campagne de Tiffany & Co.

Tiffany & Co. lance une campagne pour présenter les nouveautés de la collection Tiffany Lock. Une nouvelle gamme de pendentifs, bagues, bracelets et boucles d’oreilles, dans différents coloris, font partie de cette collection emblématique inspirée d’un cadenas, qui célèbre les liens indéfectibles qui nous unissent les uns aux autres.

PHOTO FOURNIE PAR TIFFANY & CO. Jimin du groupe BTS, dans la nouvelle campagne Tiffany & Co.

La campagne met en scène Jimin, célèbre chanteur sud-coréen du groupe BTS, nommé en mars dernier ambassadeur de Tiffany & Co., l’artiste Rosé, du groupe Blackpink, la comédienne Florence Pugh et la chanteuse Nancy Ajram. « Nos ambassadeurs présentent les nouvelles créations dans le cadre d’une campagne ancrée dans l’idée de l’amour, qui est au cœur de l’ADN de notre marque depuis sa création en 1837 », a déclaré Alexandre Arnault, vice-président exécutif, produit et communication, chez Tiffany & Co.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MAGUIRE Sandales roses Maguire, 175 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MAGUIRE Sandales, 195 $ 1 /2



Des ventes chez Maguire

La marque de chaussures montréalaise Maguire organise le « Pop-Up Dernière chance », une grande vente d’archives de ses différents modèles avec des rabais allant de 15 à 70 %. Des sandales, mules, ballerines, bottes et une sélection de modèles de la collection estivale actuelle seront aussi offerts. Cette grande vente se déroule du 16 au 20 août, au DIX30, à Brossard, au 9090, boulevard Leduc, puis à Québec du 22 au 27 août à la Place Sainte-Foy, au 2450, boulevard Laurier.

PHOTO FOURNIE PAR ALDO Disney x Aldo, baskets et sacs à main avec les personnages de Disney

PHOTO FOURNIE PAR ALDO Disney x Aldo, escarpins avec les personnages de Disney, 120 $

Espadrilles (118 $) pour hommes et sac à bandoulière (70 $) de la collection Disney x Aldo 1 /3





La collection Disney x Aldo

La collection en édition limitée Disney x Aldo célèbre les 100 ans de Disney et propose des chaussures, escarpins à talons hauts, mocassins et espadrilles pour hommes et femmes, des sacs à main et d’autres accessoires pleins de nostalgie, avec les personnages emblématiques de Disney. On peut se procurer dès maintenant cette collection composée de 23 pièces mettant en vedette Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto et Goofy. Une deuxième collection sera lancée un peu plus tard à l’automne.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE WATIER Poudre bronzante Watier, 41 $

Pour garder bonne mine

Si vous ne voulez pas perdre votre bonne mine estivale, cette poudre bronzante Havana de Watier est pour vous. Elle s’applique sur l’ensemble du visage et donne l’effet d’un léger teint hâlé très naturel. Offerte en trois nuances – matte, Havana ou Havana light, selon la couleur de votre peau –, sa texture est agréable et très facile d’application. À noter qu’on apprécie aussi le boîtier métallique très chic ! En vente sur le site web de la marque Watier ainsi que dans les pharmacies Pharmaprix et Jean Coutu.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REVERSA Reversa 10 % niacinamide, 62 $ pour 30 ml

Nouveauté : Reversa 10 % niacinamide

Une nouveauté pour la marque québécoise Reversa, ce concentré niacinamide 10 %, un soin qui permet de réduire les signes du vieillissement cutané et les taches brunes en plus d’unifier le teint. La texture fluide et ultralégère de ce nouveau concentré est très agréable à appliquer. On met quelques gouttes sur le visage et le cou, matin et soir, juste après le nettoyage de la peau. Il convient à tous les types de peaux, est sans parfum et sans huile, il contient 10 % de niacinamide pure, ce qui protège la peau des agressions. Il contient également de l’acide hyaluronique, qui hydrate la peau et préserve son élasticité. En vente dans les pharmacies Pharmaprix et Jean Coutu ainsi que sur le site web de Reversa.