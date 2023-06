Nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs

Adé : célébrer sa différence

Les boucles d’oreilles d’Adé ne sont pas pour celles qui aiment passer inaperçues. Parfois colorées, souvent imposantes, avec un côté néanmoins minimaliste, elles sont pour les personnes qui assument leur unicité.

Pour la créatrice Andréa Kpenou, elles sont une façon de se réapproprier son histoire. D’origine béninoise, la Montréalaise a grandi dans une petite ville des Ardennes, en France, à la fin des années 1990. À l’école, alors qu’elle ne souhaitait que se fondre au groupe, elle était l’objet de curiosité et de railleries. « Il y avait très peu de modèles à cette époque-là. Mon estime de moi était assez basse. J’avais honte de mes origines. J’avais juste envie d’être comme tout le monde. Du coup, cette envie de porter mes origines haut et fort à travers cette marque-là, c’est pour répondre à cette expérience. »

Pour inviter aussi toutes les femmes qui ont manqué de représentation positive à célébrer leur unicité. « Il y en a beaucoup, croit celle qui travaille aussi comme graphiste dans une agence. Les standards de beauté sont très, très étroits. C’est un peu aussi pour faire un pied de nez à ces standards. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La collection permanente compte huit modèles.

Adé, diminutif d’Adétola, son prénom yoruba, a vu le jour en 2021, à la sortie du confinement et d’un congé de maternité qui lui a permis de jeter les bases de sa première collection.

Elle crée ses pièces en découpant des formes, inspirées des arts visuels, de la poterie ou de ses origines africaines, dans de l’argile polymère cuite, dont elle mélange souvent les couleurs. Bien que la matière soit accessible à tous dans les magasins de matériel créatif, obtenir un produit fini raffiné est complexe.

« C’est une matière polyvalente, c’est-à-dire que tu peux prendre la matière et faire un bijou tout simple, mais le fini ne sera pas aussi lisse. Tu peux raffiner et raffiner ta technique pour avoir un produit de qualité. C’est ce qui va faire la différence et qui est difficile. » La matière, sur laquelle s’impriment facilement les traces de doigts et les poussières, doit être manipulée avec précaution.

Pour le moment, Andréa fabrique tous ses bijoux chez elle. On peut d’ailleurs voir le processus de fabrication dans une vidéo présentée sur son site internet. Sa collection permanente compte huit modèles, plutôt légers, qui portent tous un nom yoruba. Elle est offerte en ligne ainsi que dans quelques points de vente à Montréal, dont la boutique Belle et Rebelle où nous l’avons rencontrée. Pendant tout le mois de juin, Adé sera parmi les invités de la boutique Chaque mois, un espace de vente au détail situé rue Beaubien Est qui offre, chaque mois, une vitrine à une nouvelle série d’artistes et d’artisans.

Valérie Simard, La Presse

Ateliers

Fabriquer ses bijoux avec Camillette

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CAMILLETTE L’atelier sera l’occasion de choisir son propre design, de le personnaliser avec des breloques en argent, en laiton ou en bronze.

Vous souhaitez apprendre à fabriquer un bijou ? La designer Camille Ouellette, de Camillette, lance une nouvelle série d’ateliers de fabrication de colliers ou de bracelets à breloques. Le cours, de deux heures, sera l’occasion de choisir son propre design, de le personnaliser avec des breloques en argent, en laiton ou en bronze et d’expérimenter les activités traditionnelles de la fabrication de bijoux : sciage, ponçage, limage, poinçonnage, polissage, etc. Une série de dates sont offertes du 3 juin au 26 août. Ouverts à toute personne de 12 ans et plus, au coût de 139 $, les ateliers sont donnés au studio de Camillette, près de la station de métro Rosemont à Montréal.

Par ailleurs, Camillette participera à une vente collective de designers organisée en fin de semaine à la boutique-atelier Marigold, à Verdun. Mercedes Morin, Odeyalo, Prysm, SLT Studio, Selfish Swimwear, Dorsali, Modern Sunday et Marigold par Marilyne Baril seront aussi présents.

Valérie Simard, La Presse

Luxe

MYEL présente YELM

PHOTO FOURNIE PAR MYEL Bagues de la nouvelle collection YELM de Myel

Reconnue pour ses bijoux fins et délicats, la bijouterie haut de gamme Myel lance une nouvelle collection audacieuse. Intitulée YELM, elle comprend cinq modèles uniques de bagues ostentatoires (une seule bague par modèle est offerte), produites avec un lot de pierres (œil-de-tigre, citrines, saphirs bleu, grenat ou rubis, sur de l’or jaune 14 carats) qui datent des débuts de la marque. La collection puise son inspiration dans la musique des années 1990. Soyez averti, ces pièces de luxe sont pour les bourses plus généreuses ; les prix débutent à 2800 $. En vente en ligne et en boutique dès le 5 juin.

Marie-France-Lou Lemay, La Presse

Nouveautés chez Florence by Mills

PHOTO FOURNIE PAR FLORENCE BY MILLS Bijoux de peau, 20 $

PHOTO FOURNIE PAR FLORENCE BY MILLS Fard à paupières en bâton, 17 $ 1 /2



Florence by Mills, créée par la jeune comédienne Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes), est la marque de cosmétiques chouchou des adolescentes, en plus d’être 100 % végane, sans cruauté animale, sans paraben et à petits prix. Nouveauté estivale : les bâtons de fard à paupières très pratiques, qui sont crémeux, ce qui est agréable. Il y a six couleurs, certaines très vives comme le bleu et le vert électrique, d’autres plus discrètes, comme le vieux rose et le champagne. Autre nouveauté, les bijoux de peau, comme des cœurs ou petits points brillants autocollants, roses, mauves, turquoise, qu’on applique sur le visage ou sur le corps pour briller, tout simplement ! Les bijoux de peau sont offerts en ligne uniquement (20 $) alors que les bâtons de fard à paupières (17 $) sont en vente en ligne et en exclusivité chez Pharmaprix, dès le 7 juin.

Olivia Lévy, La Presse

Testé et approuvé

Pour un visage hydraté et radieux

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE CLINIQUE Crème hydratante Moisture Surge de Clinique

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE CLINIQUE Sérum Even Better Clinical de Clinique (74 $) 1 /2



Les produits Clinique ont fait leurs preuves, mais la marque ne se repose pas sur ses lauriers. La crème pour le visage Moisture Surge, grand succès de l’enseigne américaine, remplit toutes ses promesses. Si la rigueur de l’hiver est derrière nous, une bonne dose d’hydratation pour amorcer les beaux jours ne fait pas de mal. Au contact de la peau, la crème hydratante fait justement cela : elle hydrate, sans laisser de sensation de gras sur la peau et, surtout, elle maintient son effet pendant longtemps. Pour sa part, le Sérum correcteur et interrupteur anti-tache radical Even Better Clinical promet de redonner un teint uni. Adapté à tous les types de peaux, composé d’acide salicylique, de vitamine C (à utiliser avec parcimonie, donc, pendant les journées d’été – ou à utiliser avec un écran solaire) et d’extrait de levure, le produit dit agir au bout de plusieurs mois, mais donne dans l’immédiat une sensation d’éclat au visage. Après quelques semaines d’utilisation, on ne peut s’en passer ! Crème hydratante Moisture Surge (36 $) et sérum Even Better Clinical de Clinique (74 $), en vente dans différentes pharmacies et en ligne.

Marissa Groguhé, La Presse