Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Routine minimaliste… et efficace

Réduire le nombre de petits pots dans notre pharmacie, on est 100 % pour. Mais encore faut-il que routine minimaliste rime avec efficacité et résultats. Il y a tout ça dans cette combinaison de deux nouveaux produits lancés par Kiehl’s récemment. D’abord, on choisit parmi les trois sérums l’élu de notre cœur (peau), selon nos besoins : acide hyaluronique (pour les peaux en manque d’hydratation), acide glycolique (pour les teints ternes et peaux dévitalisées) ou niacimanide (pour les peaux grasses). On complète avec la crème réparatrice pour le visage, formulée avec de l’avoine colloïdale et du bêta-glucane. En imitant la structure lipidique de la peau, il aiderait à conserver son hydratation et à réduire ainsi la sécheresse et les rougeurs. Un véritable baume pour le visage, qui réduit instantanément les sensations de tiraillement et soulage les peaux sèches.

Prix : 35 $ (30 ml) le sérum, offert en ligne, dans les boutiques Kiehl’s et chez Sephora ; 55 $ pour la crème, offerte en ligne, dans les boutiques Kiehl’s, chez Sephora, La Baie et Holt Renfrew.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Par ici les avocats

IMAGE FOURNIE PAR GLOW RECIPE Un nettoyant vraiment hydratant et son sérum à base d’avocat, pour gâter votre belle peau

Cela fait un moment déjà qu’on apprécie les produits de la marque Glow Recipe, parfaits pour les peaux sensibles. Ici, on ne parle plus d’ingrédients antiâge, parce que ça ne se peut pas. Et on ne retouche jamais non plus les photos (depuis 2021), parce que la peau est ainsi belle au naturel. Le petit dernier, un nettoyant végane, ne nous a pas déçue, loin de là. Conçu à base d’ingrédients hydratants, notamment de l’avoine et de l’huile d’avocat, il mousse juste assez (une petite quantité suffit) et nettoie en douceur et surtout en profondeur, laissant la peau fraîche, et en prime franchement nourrie. Ça paraît. Après l’avoir utilisé matin et soir sur plusieurs semaines, on ne se sent plus les traits tirés, tout le contraire, et ce, même par grand froid (et Dieu sait s’il y en a). Bonus : appliquez ensuite le sérum, toujours à base d’avocat, pour vraiment gâter cette belle peau. Puis cachez vite ces produits, que vos ados risquent sinon assurément de vous piquer ! De rien.

37 $ pour 150 ml, offert en ligne et chez Sephora

Silvia Galipeau, La Presse

Pour les petits à la peau fragile

PHOTO FOURNIE PAR GOM-MEE Le nouveau baume protecteur

L’entreprise québécoise Gom-mee, reconnue pour ses produits cosmétiques non toxiques fabriqués ici, vient de lancer une gamme de soins tout destinés aux petits à la peau intolérante ou ultrasensible (et qui souffrent d’eczéma, par exemple). Notre petit de 5 ans a particulièrement aimé le baume protecteur – destiné non seulement à assurer une protection contre le froid pour les lèvres, mais aussi les pommettes et le nez – et pris grand plaisir à l’appliquer généreusement en raison de sa texture non collante et de son format pratique avant d’aller jouer dehors, pendant les froides journées d’hiver. Le baume est vendu seul ou dans la trousse de soins SOS irritation, qui contient en plus un nettoyant douceur et un fluide hydratant qui se sont avérés très efficaces pour réduire cette sensation de peau sèche qui donne envie de se gratter quand il fait froid.

16,25 $ seul ou 36,95 $ en trousse de soins. En vente en ligne, dans les pharmacies et chez Rachelle-Béry.

Laila Maalouf, La Presse

Fait pour durer

PHOTO FOURNIE PAR L’ORÉAL PARIS Infaillible Grip Traceur Gel 36 h par L’Oréal Paris

« Infaillible », promet L’Oréal Paris à propos de son nouveau traceur gel pour les yeux – comme pour tous les produits de cette gamme, qui comprend des traceurs feutres ou crayons à sourcils. Il est vrai qu’une fois apposé sur la ligne de la paupière – pour souligner le regard – ou estompé pour créer un regard « smoky » grâce au petit embout intégré, le produit, proposé en noir, brun ou bleu marin, devient difficile à déloger. Ni eau, ni sueur, ni même un bon frottement n’en viendra à bout ; seulement un très bon démaquillant, à la fin de la journée. Le crayon glisse très bien sur la paupière et la couleur est profonde, avec un aspect légèrement velouté. On a beaucoup aimé aussi la teinte « Jersey Blue ». Un compagnon fiable à ajouter à sa trousse de maquillage.

23,99 $, offert en ligne, dans les pharmacies et les grandes surfaces

Iris Gagnon-Paradis, La Presse