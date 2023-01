Les dernières nouvelles de la mode locale.

Le chic, seconde main

Royal Marine est une nouvelle boutique de vêtements et d’accessoires haut de gamme de seconde main située sur l’avenue Laurier dans Outremont. On y trouve des vestes, robes, manteaux, chemisiers, chaussures, ceintures, sacs à main et bijoux de marques telles que Chanel, Gucci, Max Mara, Michael Kors, Balmain et Missoni. On peut y faire de vraies trouvailles, comme des bottillons Marc Jacobs à 160 $, des escarpins brillants Michael Kors à 40 $, une veste en velours Holt Renfrew à 100 $, une jupe Chanel à 395 $, des sacs à main Gucci, Celine, ou encore un imperméable indémodable Burberry.

Comment fonctionne la boutique ? « Des clientes viennent me porter leurs vêtements et accessoires qu’elles souhaitent vendre, et elles touchent 50 % du prix de vente », explique Isabelle Pronovost, fondatrice de Royal Marine. « Certaines clientes ont des pièces de rêve, des vêtements de qualité qui ont résisté à l’épreuve du temps. Je fais toujours attention à l’état des vêtements, c’est un critère de sélection très important à mes yeux », précise-t-elle.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Isabelle Pronovost, fondatrice de la boutique de vêtements de seconde main Royal Marine, à Outremont

Et qu’est-ce qui est le plus recherché ? « Ça dépend, les marques prestigieuses sont très convoitées, comme Gucci, Prada, Yves Saint Laurent. Il y a des clientes qui me disent : “Préviens-moi quand tu as du Chanel”, d’autres qui cherchent tout simplement un beau chemisier ou une belle paire de chaussures », dit-elle. Ses clientes qui achètent les vêtements ont tous les âges, des jeunes jusqu’aux retraitées. Comme ce sont des pièces uniques, les vêtements de la boutique sont classés par tailles, ce qui est très pratique.

Isabelle Pronovost a travaillé en marketing évènementiel en agence de publicité pendant une quinzaine d’années, puis elle s’est arrêtée pour élever ses deux fils.

Elle a toujours aimé la mode et a décidé en octobre dernier de lancer cette boutique qui offre une seconde vie à des vêtements. « Je voulais me lancer dans une entreprise responsable, j’aime dénicher des petits trésors, alors vous êtes les bienvenues ! »

1083, avenue Laurier Ouest, Montréal

Une boutique Mejuri à Montréal

PHOTO FOURNIE PAR MEJURI La nouvelle boutique Mejuri située rue Peel, à Montréal

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MEJURI Bague « Croissant » Mejuri en argent, 78 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MEJURI Chaîne « Satellite », 128 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MEJURI Boucles d’oreilles avec perles, 78 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MEJURI Bague en or avec petit diamant, 325 $

La marque torontoise de bijoux Mejuri ouvre sa première boutique à Montréal, rue Peel, ce vendredi. Cofondée en 2015 par Noura Sakkijha, Mejuri s’est donné comme mission de redéfinir la façon dont les femmes achètent des bijoux et de les rendre plus accessibles. Le style est minimaliste et le succès est au rendez-vous. La marque, pour hommes et femmes, a vendu plus de 3,5 millions de bijoux depuis sa création et même les stars l’ont adoptée. Lizzo, Ariana Grande, Justin Bieber, Margot Robbie et Selena Gomez, notamment, portent du Mejuri. Parmi les bijoux les plus emblématiques de la marque, il y a la bague « Croissant », les fines chaînes en or et les petits diamants en boucles d’oreilles, bagues, chaînes et bracelets.

1410, rue Peel, Montréal

Vente collective chez Marigold

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Portrait de Marilyne Baril, propriétaire des Vêtements Marigold

La designer et entrepreneure Marilyne Baril ouvre régulièrement les portes de sa boutique-atelier de la rue Wellington à d’autres créateurs québécois. Ce week-end, c’est la septième vente collective chez Marigold, qui rassemblera les marques écoresponsables Mercedes Morin, SLT Studio, Odeyalo, Esser, Marc Alexandrin, Minuit Métal, Arako, Véri et Dorsali. Bien entendu, les créations de Marigold par Marilyne Baril occuperont aussi plusieurs cintres. On pourra profiter de rabais sur un bon nombre de vêtements, d’accessoires, de bijoux et de sous-vêtements.

La boutique est ouverte de 11 h à 19 h vendredi et samedi, puis de 11 h à 17 h dimanche.

4841, rue Wellington