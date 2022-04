Les dernières nouvelles de la mode locale.

Olivia Lévy La Presse

Une nouvelle collection de Gaia & Dubos

PHOTO FOURNIE PAR GAIA & DUBOS La Blouse : fleurie en prévente est 178 $, et au prix régulier 198 $.

PHOTO FOURNIE PAR GAIA & DUBOS La jupe fleurie, en prévente 218 $, et au prix régulier 248 $, et la blouse fleurie, en prévente 178 $, prix régulier 198 $.



PHOTO FOURNIE PAR GAIA & DUBOS La Camisole Gaia & Dubos, en prévente 138 $, prix régulier 158 $ 1 /3





Les fleurs préférées de maman est la nouvelle collection de la marque québécoise écoresponsable Gaia & Dubos. Léonie Daigneault-Leclerc, designer et fondatrice de la marque, rend ainsi hommage à sa mère disparue il y a 15 ans. « Mes deux parents sont décédés du cancer lorsque j’étais enfant. J’avais 8 ans quand j’ai perdu mon père et 14 ans, lors du décès de ma mère. C’est en célébrant mes 30 ans cette année que je me suis rendu compte que ça faisait plus de la moitié de ma vie que je vivais sans ma mère. J’avais vraiment envie de lui rendre hommage. »

La créatrice a travaillé en collaboration avec l’illustratrice Joannie Houle, car elle aime beaucoup la façon dont elle peint le myosotis, les fleurs préférées de sa mère. « C’est en mai, la saison du myosotis, et ça tombait bien pour cette nouvelle collection qui est lancée après une pause de 15 mois, car j’ai eu mon deuxième enfant », explique-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Léonie Daigneault-Leclerc

La nouvelle collection printanière est composée d’une blouse et d’une camisole offertes en blanc crème ou avec le doux imprimé de myosotis, et d’une jupe portefeuille fleurie. Toutes ces pièces sont fabriquées au Québec avec un coton biologique certifié. « Les pièces se mélangent ensemble. Par exemple, on peut porter la jupe à fleurs et la blouse, ce qui fera l’illusion d’une robe, et on peut aussi la mettre avec la camisole couleur crème », précise la créatrice.

Cette dernière travaille toujours avec des matières écoresponsables, comme le lin de Belgique, le chanvre et le lyocell. Léonie Daigneault-Leclerc, qui a une maîtrise des arts en mode durable, a toujours prôné l’importance de la fabrication locale et écoresponsable. « Plus que jamais, les consommateurs prennent conscience de l’économie locale et de la main-d’œuvre, et ça a un impact sur la façon de consommer. On produit en petite quantité, on évite le gaspillage et les pertes et on ajuste la production selon les commandes en prévente. »

D’où provient le nom de son entreprise, Gaia & Dubos ? « Gaïa est la déesse de la planète, c’est la Terre-Mère dans la mythologie grecque, elle symbolise la protection de la planète et de l’humanité, les valeurs fondatrices de la marque. Dubos c’est pour René Dubos, qui est un environnementaliste français du XXe siècle qui a inventé le slogan “Penser global, agir local” », explique Léonie Daigneault-Leclerc.

La prévente débute ce vendredi sur le site web de la marque, à prix réduit.

Le vide-dressing des Montréalaises

PHOTO WHITE BEAR STUDIO, GETTY IMAGES

Le rendez-vous incontournable pour faire d’incroyables trouvailles à prix doux arrive ! Ce dimanche 24 avril, de 11 h à 18 h, se tient la neuvième édition du vide-dressing des Montréalaises, où on propose des vêtements et accessoires de seconde main pour femmes, enfants et, pour la première fois, pour hommes. On y trouve notamment des vêtements de marques européennes et américaines, à petits prix. Et comme on y mélange l’utile à l’agréable, il y aura aussi du café, des biscuits et des scones !

Café Le Cornélien, 6692, rue Saint-Denis, métro Beaubien

Le printemps de Truand Truand

PHOTO FOURNIE PAR TRUAND TRUAND Chandail, 100 $, et short lounge, 89 $, Truand Truand

PHOTO FOURNIE PAR TRUAND TRUAND Polo Daisy, 189 $, Truand, Truand

PHOTO FOURNIE PAR TRUAND TRUAND Veston rose, 350 $, et pantalon, 230 $, Truand Truand 1 /3





Truand Truand, marque québécoise fondée par Nancy Caouette, aussi derrière la marque pour enfants Little Yogi, souhaite offrir aux femmes des vêtements confortables, aux coupes amples. La nouvelle collection estivale Full Bloom est composée de pièces aux couleurs vives et aux jolis imprimés, offertes en petite quantité, par souci écologique. Les t-shirts et shorts sont doux et amples, tout comme le chemisier imprimé, les pantalons sont fluides, et la veste de blazer, surdimensionnée. Les pièces sont fabriquées en coton biologique, bambou et polyester recyclé, au Québec. Truand Truand remet 10 % de ses ventes à la Fondation canadienne des femmes qui se consacre au mieux-être des femmes et des filles au Canada.

Lambert et le printemps

PHOTO FOURNIE PAR LAMBERT Le sac ELIE multifonctions en cuir végane, Lambert, 144,99 $

PHOTO FOURNIE PAR LAMBERT Sac à dos en nylon recyclé, Lambert, 149,99 $

PHOTO FOURNIE PAR LAMBERT Le sac Kiara, cuir végane style croco, Lambert, 159,99 $ 1 /3





Lambert lance Amour d’été, sa plus grande collection à ce jour avec plus de 20 modèles différents. Les sacs et accessoires en cuir végétalien sont toujours conçus avec l’idée de simplifier la vie des gens et visent une clientèle variée : professionnels, étudiants ou nouveaux parents. La collection printemps-été est composée de sacs et de portefeuilles aux couleurs pastel de différentes textures, lisses et grainées, et de sacs en nylon 100 % recyclé. En tout, 16 000 bouteilles ont été recyclées pour cette collection.

Rubino ouvre une boutique au Quartier DIX30

PHOTO FOURNIE PAR RUBINO Converse blancs vendus chez Rubino

L’entreprise familiale québécoise Rubino ouvre sa 30e succursale, au Quartier DIX30. La nouvelle boutique de chaussures de 5200 pi2 s’inspire du design scandinave et propose un espace lumineux et très épuré. Rubino est une boutique de chaussures pour femmes, hommes et enfants, qui est en mode libre-service, où on trouve des marques comme Birkenstock, Nike, Converse, Vans, Adidas et Michael Kors.