Pour toutes les silhouettes

Mckenna Bisson, fondatrice de la marque de vêtement MAS Montréal, est bien occupée ces jours-ci. MAS, qui signifie « plus » en espagnol parce que la créatrice veut offrir plus de diversité dans l’offre de vêtements (coupe, taille et style), est au Salon des métiers d’art du Québec, qui se tient au Palais des congrès de Montréal jusqu’au 19 décembre.

La jeune femme, qui a lancé son entreprise il y a cinq ans, souhaite habiller toutes les silhouettes. « J’ai des formes, je fais du sport, et c’est important pour moi d’être bien dans son corps, de se sentir bien dans ses vêtements, dit-elle. C’est pour ça que j’ai lancé ma marque, parce que je souhaite être confortable dans des vêtements de tous les jours et je pense que c’est le souhait de beaucoup de gens. »

Le style de MAS Montréal ? Des vêtements aux lignes épurées, des coupes classiques, des pantalons larges, des blouses unies, des robes-chemises chics et pratiques, des jupes bien coupées et des pulls en doux tricots.

PHOTO LAURIE-ANNE ROUX, FOURNIE PAR MAS Manteau surdimensionné vert et noir, 458 $, et manteau à carreaux bleu marine, 458 $

PHOTO LAURIE-ANNE ROUX, FOURNIE PAR MAS Robe Juneau, 208 $

PHOTO LAURIE-ANNE ROUX, FOURNIE PAR MAS Col montant mauve, 84 $ 1 /3





« Je choisis avec le plus grand soin les tissus qui sont écologiques, explique-t-elle. J’utilise des fibres naturelles, du lin pour les collections d’été, de la rayonne de bambou, le lyocell. Tout est fabriqué ici, dans mon atelier, à Montréal. »

Quelles sont ses inspirations ? « Les gens que j’observe dans la rue. Des voyages aussi, le Mexique, l’Espagne, le Bénin », souligne celle qui a étudié en commercialisation de la mode à Québec.

Mckenna Bisson souligne qu’il est important d’encourager les marques locales. « Je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés par l’achat local et ont envie de soutenir les entreprises d’ici. Mais en même temps, ils ne se rendent pas toujours compte du prix de la main-d’œuvre, ce qui rend le prix du vêtement plus élevé », estime-t-elle.

On peut se procurer les vêtements MAS Montréal sur le site web de la marque ou dans quelques boutiques de Montréal comme Unicorn et Belle et Rebelle. Elle est aussi au stand 311 au Salon des métiers d’art.

Un t-shirt par mois

PHOTO FOURNIE PAR L’ART T-SHIRT CLUB T-shirt du mois de janvier, illustré par Raymond Biesinger

Un t-shirt par mois, illustré par un artiste local. C’est le concept du Art T-shirt Club lancé cette année. C’est aussi un moyen de promouvoir la pratique de l’illustration en encourageant la relève et de soutenir les illustrateurs locaux. Ainsi, les t-shirts des différents mois de l’année sont signés par des artistes comme Pony, Baltic Club, Ben Tardif, Max Prévo, Camille Pomerlo et Geneviève Bigué. Il est possible de partager un abonnement ou d’acheter un t-shirt à l’unité. Les chandails sont imprimés localement au studio de sérigraphie Unik Printshop, et les envois sont effectués dans des sacs compostables, avec un court texte qui présente l’illustrateur du mois.

10 ans pour Alice et Simone

PHOTO FOURNIE PAR ALICE ET SIMONE Jupes réversibles, Alice et Simone, 59,99 $

La marque Aline et Simone fête ses 10 ans. La marque montréalaise de vêtements réversibles et d’accessoires pour les enfants de 0 à 12 ans présente pour l’occasion la vedette de ses collections : la jupe réversible 100 % coton. Et cette fois, elle a pour thème Noël. On y retrouve de jolis et joyeux imprimés de lamas bleus et roses, ainsi que des gnomes.

Des chaussures faites avec… des pommes

PHOTO FOURNIE PAR PIÉTINE Chaussures Pom d’Api, 129 $

Voici des chaussures d’enfants fabriquées à base de peau de pommes recyclées. Cette matière innovatrice, appelée AppleSkin, constitue une solution écologique au cuir et rend les chaussures tout aussi souples. La tige (dessus), la doublure et la semelle intérieure sont faites en microfibres à base de résidus de pommes. Elles sont conçues par la marque française Pom d’Api et se trouvent en exclusivité à Montréal à la boutique Piétine. Offertes en rose, bleu marine ou avec des fleurs et parfaites pour les petits qui font leurs premiers pas.