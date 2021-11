Virgil Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton et créateur de la marque de streetwear Off White, est décédé dimanche d’un cancer à l’âge de 41 ans.

Mayssa Ferah La Presse

« Nous sommes tous choqués par cette terrible nouvelle. Virgil n’était pas un simple designer, il était aussi un homme avec une magnifique âme et une grande sagesse. La famille LVMH me rejoint dans ce moment de grande tristesse et nous pensons tous à ses proches qui ont perdu un mari, un père, un frère et un ami », a annoncé LVMH sur les réseaux sociaux.

Designer vedette célébré pour sa vision unique et sa collaboration avec de grands noms du rap comme Kanye West, il n’avait pas fait d’annonce publique au sujet de sa maladie.

Il était directeur artistique de la maison Louis Vuitton depuis 2018.