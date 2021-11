On y trouve des sacs et autres accessoires.

Installation : Balenciaga prend le contrôle de la boutique SSENSE Montréal

« The Hacker Project », c’est la collaboration entre deux maisons de luxe historiques, Balenciaga et Gucci. Cette alliance comporte deux volets qui ont été présentés lors des défilés printemps-été 2022. Le lancement mondial du deuxième volet se tient depuis le 15 novembre à la boutique SSENSE de Montréal. On y trouve donc une sélection d’articles Balenciaga qui revisitent les pièces emblématiques de la maison Gucci, conçues par Demma Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga.

Ainsi, les sacs à main, pochettes, chaussettes et autres accessoires portent le monogramme double B pour Balenciaga, et non le célèbre double G de Gucci ! Les deux maisons de mode explorent les idées d’appropriation de leurs codes au sein de l’industrie de la mode. « C’est un clin d’œil aussi à la contrefaçon des maisons de luxe », explique Brigitte Chartrand, vice-présidente des achats pour femmes chez SSENSE.

La boutique SSENSE du Vieux-Montréal a été transformée pour l’occasion en boutique Balenciaga ; le hall d’entrée ainsi que les fenêtres ont été « piratés » par Balenciaga et de grands rideaux avec l’imprimé classique de Gucci ont été installés. « C’est très exclusif, c’est un honneur d’accueillir ce projet, car nous sommes les seuls à présenter ces produits au Québec. Ils ne sont pas offerts en ligne », précise-t-elle. « Ça correspond à notre vision pour l’espace SSENSE à Montréal. On veut offrir cette expérience à notre communauté, des gens de tous les âges qui aiment la mode, à qui on donne accès à des produits exclusifs tout comme à de nouvelles marques. »

L’installation est présentée jusqu’au 12 décembre à la boutique SSENSE au 418, rue Saint-Sulpice.

Mode sportive : des maillots québécois pour la piscine

Le maillot de bain Baywatch (114,98 $) est le premier modèle classique de Poolside.

Le modèle classique est offert en trois couleurs : rouge, bleu et noir.

Poolside propose aussi un maillot-short (118,98 $), un modèle inspiré des tenues des nageuses du siècle dernier revenu à la mode.





Si, côté plage, les maillots de marques québécoises ne manquent pas, il en va autrement côté piscine. Copropriétaire de l’école privée de natation Aquapro, Rachel Auclair a profité du temps que lui a donné la pandémie pour lancer Poolside, marque de maillots de bain pensés pour les nageuses. Son objectif : répondre au besoin de confort, de qualité et d’esthétique qui n’était pas, selon elle, au rendez-vous sur le marché. « Le maillot de bain fait depuis longtemps partie de mon uniforme au quotidien, dit celle qui travaille dans le milieu de la natation depuis 10 ans. C’était difficile de trouver un maillot de piscine beau et confortable. L’offre n’a pas beaucoup évolué et il n’y avait pas d’offre de maillots québécois. »

Pour sa collection automnale (la première officielle depuis le lancement de sa marque l’an dernier), elle propose deux modèles très distincts. Le modèle classique, qui sera offert sur une base permanente, présente une coupe échancrée au-dessus de la hanche pour une meilleure définition de la silhouette. Les bretelles sont larges et ajustables pour plus de confort. À l’opposé, on retrouve un maillot-short de style « cycliste », plus couvrant.

Après avoir expérimenté le nylon recyclé dans ses premiers produits, Rachel Auclair a choisi de se tourner vers du polyester classique, plus résistant au chlore. Les maillots sont doublés dans le même tissu, contrairement à d’autres qui ont une doublure mince, moins résistante. Toutes les étapes de fabrication du produit sont réalisées à Montréal.

Bonne cause : les chaussettes de la Fondation Véro & Louis

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION VÉRO & LOUIS Chaussettes de la Fondation Véro & Louis

La Fondation Véro & Louis lance la campagne « Les chaussettes de la Fondation » pour sensibiliser les gens à l’autisme et à la différence. Les fonds permettront de créer des milieux de vie pour les personnes de 21 ans et plus qui vivent avec un trouble de spectre de l’autisme. On peut se procurer les chaussettes sur la boutique en ligne de la Fondation Véro & Louis ou chez Jean Coutu. Elles sont de différentes couleurs et de taille unique pour enfants, hommes et femmes, et il y est inscrit « Différent comme toi ». Le prix varie entre 25 $ et 30 $ pour un paquet de trois ou quatre paires.

Collection : Le Château est de retour !

Robe de soirée midi à volants et fente haute, 69 $, et robe style cape courte en chiffon à col rond, 99 $

Robe de soirée longue à paillettes et col en V, 149 $

Robe de soirée en velours à fente ultra haute, 99 $, et robe de soirée cache-cœur courte à col en V en velours, 79 $





Le Château est de retour avec une collection capsule glamour juste à temps pour le temps des Fêtes. Elle est composée de tenues de soirée, avec ou sans paillettes, des robes courtes ou longues, à des prix toujours très abordables. Le Château revient grâce à la marque canadienne Suzy Shier, qui en est la nouvelle propriétaire. Cette collection, offerte dès maintenant en ligne, donne un avant-goût du relancement complet de la marque emblématique, au printemps 2022.

Nouvelle collection : Holive, intemporelle

Chemise Manchester en laine et polyester, 112 $

Chandail Harlow avec design au dos et sur la manche, 48 $

Chandail en molleton Preston (88 $) et jupe Derby (68 $)

Pantalon Bury en viscose et en lin, 88 $







Holive, c’est d’abord un projet qui a pris vie en 2019 sur Etsy. Un passe-temps pour sa fondatrice, Lydia Pomerleau, qui vendait des chandails à l’effigie des fleurs de naissance. Le projet a rapidement pris de l’ampleur. Cet automne, l’entreprise a emménagé dans un grand local de la région de Québec et s’est tournée vers une production entièrement locale pour sa collection automnale. Le concept a évolué depuis. Même si les chandails et pendentifs personnalisés sont encore offerts, la plus récente collection est plus passe-partout. Celle-ci compte six pièces de base, dont une chemise surdimensionnée en laine, un chandail en molleton long à col haut et des pantalons en lin.