La marque de vêtements athlétiques Lululemon et le Comité olympique canadien ont dévoilé les tenues des athlètes qui iront aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin 2022. Rappelons que la marque canadienne Lululemon est le nouvel habilleur officiel d’Équipe Canada jusqu’aux Jeux olympiques d’été de Los Angeles de 2028.

Olivia Lévy La Presse

On remarque d’emblée qu’un vent de modernité souffle sur les tenues de nos athlètes olympiques, qui sont dotées de propriétés thermiques très actuelles. « Les ensembles mettent en valeur nos tissus et nos technologies les plus novatrices », a expliqué par courriel Catherine Lebrun, directrice du design chez Lululemon. Elle ajoute que la collection Équipe Canada 2022 vise à valoriser le Canada comme étant un pays diversifié, inclusif, novateur et moderne.

Les différentes teintes de rouge sont au centre de la conception de ces nouveaux habits, souligne Catherine Lebrun. « On se sent souvent plus confiant lorsqu’on porte du rouge, alors la couleur apparaît dans des moments clés pour Équipe Canada comme la cérémonie d’ouverture, les interactions avec les médias et le podium. »

On retrouve également sur les vêtements la feuille d’érable, emblème canadien incontournable de ces conceptions. « Les ensembles proposent une vision de la feuille d’érable sous le microscope à divers endroits : d’abord, sur l’imprimé à l’intérieur des manteaux pour la cérémonie d’ouverture, puis, à l’extérieur pour la cérémonie de clôture », précise la directrice du design de chez Lululemon. Rappelons que l’entreprise, dont le siège social est à Vancouver, succède à La Baie d’Hudson, habilleur officiel d’Équipe Canada depuis les Jeux de Turin, en 2006.

PHOTO FOURNIE PAR LULULEMON ET LE COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN La joueuse de hockey Brigette Lacquette porte la tenue officielle d’Équipe Canada pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin 2022.

PHOTO FOURNIE PAR LULULEMON ET LE COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN John Tavares, joueur de hockey, Équipe Canada

PHOTO FOURNIE PAR LULULEMON ET LE COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN Liam Hickey, joueur de parahockey, porte la tenue officielle d’Équipe Canada pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin 2022. 1 /3





Catriona Le May Doan, chef de mission d’Équipe Canada pour Pékin 2022, se dit ravie de ce nouveau partenariat. « Participer aux Jeux olympiques est le sentiment ultime de fierté d’être canadien. Porter la feuille d’érable, c’est représenter tous nos citoyens et nos valeurs. Le partenariat avec Lululemon est passionnant pour nous tous, car il s’agit d’une histoire canadienne où la fierté, la haute performance et la plus haute qualité des personnes, des produits et des valeurs se rejoignent », a-t-elle souligné.

Vêtements performants

La nouvelle tenue officielle répond aussi aux attentes de tous les athlètes. « Les vêtements sont modulables et ajustables, ce qui permet d’ajouter ou d’enlever des éléments comme la parka adaptable, et d’optimiser la chaleur en fonction des préférences thermiques des athlètes, dit Catherine Lebrun. Ils peuvent ajuster le tout en fonction de leurs besoins, de leur type de corps et de leurs préférences. Nous avons aussi conçu un manteau en duvet fait spécifiquement pour les athlètes d’Équipe Canada en fauteuil roulant, doté d’un col plus bas et fabriqué d’un tissu résistant à l’abrasion au niveau des bras. »

L’équipe de design a aussi tenu compte de nombreux détails pour le confort des sportifs. « La sensation, la température et le mouvement, tout ça est important pour que les athlètes d’Équipe Canada puissent s’en donner à cœur joie et se sentir bien pour le plus grand évènement sportif au monde », souligne Catherine Lebrun.

De nombreux athlètes ambassadeurs et ambassadrices d’Équipe Canada ont d’ailleurs pris la pose pour assurer la promotion. On retrouve notamment le joueur de hockey John Tavares, les danseurs sur glace Paul Poirier et Piper Gilles, Frédérique Turgeon de l’équipe de ski para-alpin, la joueuse de hockey Brigette Lacquette, la planchiste Brooke d’Hondt et la skieuse acrobatique Cassie Sharpe.