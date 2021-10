Les dernières nouvelles de la mode locale

Olivia Lévy La Presse

Chaussures : style et confort pour la saison froide avec les bottes Maguire

Alors que l’automne s’installe tranquillement, les sœurs Myriam et Romy Maguire lancent de nouveaux modèles de bottes d’hiver, pour celles qui aiment avoir les pieds bien au chaud, tout en ayant du style.

Le modèle Rachel, qui fait ses preuves depuis 2018, revient en force avec un nouveau combo cuir-nubuck encore plus résistant à la neige et au froid. Doublée en mouton et fabriquée à Montréal dans l’usine Pajar, la botte Rachel est devenue une valeur sûre. « Cette botte séduit les femmes qui ne veulent pas porter des bottes d’hiver qui ont l’air de bottes d’hiver ! », lance Romy Maguire. « La semelle est performante dans la neige. C’est une botte qui est de grande qualité et qui va durer des années », précise-t-elle.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La philosophie de la marque Maguire est de proposer des chaussures et des bottes à un prix accessible fabriquées au Canada, en Italie ou au Portugal, sans intermédiaire.

La philosophie de la marque Maguire est de proposer des chaussures et des bottes à un prix accessible fabriquées au Canada, en Italie ou au Portugal, sans intermédiaire. « On ne fait que de la vente directe sur notre site web ou alors dans nos boutiques de Montréal et de Toronto », explique Myriam Maguire. « C’est beaucoup de travail : on s’occupe de tout, de A à Z, du design à la production, en passant par la vente. On bâtit de vraies relations avec nos clientes. On les écoute, on adapte nos modèles, on répond à leurs besoins. C’est comme ça qu’on arrive à convaincre une cliente à la fois. C’est un peu plus long, mais ça porte ses fruits », poursuit Romy Maguire, qui s’occupe du marketing de la marque.

PHOTO ALEXIS MALIN, FOURNIE PAR MAGUIRE La nouvelle botte Rachel, en cuir et en nubuck, doublée en mouton, résistante aux intempéries de l’hiver, 360 $

PHOTO ALEXIS MALIN, FOURNIE PAR MAGUIRE Le modèle Bellagio noir avec lacets, 320 $, et Cortina, brun, 310 $

PHOTO FOURNIE PAR MAGUIRE Les bottes Amadora (style Chelsea) et Estrela, en vente plus tard cette saison au coût de 340 $, seront dotées d’une semelle Vibram. 1 /3





Maguire lance également cet automne le modèle Cortina (noir, brun), botte de style Chelsea avec une semelle ultralégère, doublée en mouton, fabriquée en Italie, et la Bellagio, doublée en mouton aussi, avec des lacets et une fermeture éclair sur le côté. D’autres nouveaux modèles très urbains arriveront en novembre, avec notamment la fameuse semelle Vibram. « La semelle Vibram est utilisée chez beaucoup de grands designers. C’est un peu comme des pneus d’hiver : on ne glisse pas, c’est une semelle adaptée à notre climat. »

Les deux sœurs Maguire ont des idées et des projets plein la tête. Après l’ouverture de leur boutique de Toronto, en 2020, c’est New York maintenant qu’elles visent. « On souhaite ouvrir une boutique à New York. On est en discussion en ce moment… On se rend compte qu’il y a vraiment une place dans le marché pour des produits comme les nôtres, des bottes chics, chaudes, confortables, vendues au juste prix, estiment-elles. Et par le simple fait d’être Canadiennes, on a de la crédibilité pour vendre des bottes d’hiver ! »

Nouveauté : SLT Studio pour « salut »

PHOTO FOURNIE PAR SLT STUDIO Robe gansée en Tencel (lyocell), 90 $

PHOTO FOURNIE PAR SLT STUDIO Veste droite avec poches, 110 $

PHOTO FOURNIE PAR SLT STUDIO Pull semi-ample deux couleurs, 69 $ 1 /3





SLT Studio, c’est une nouvelle marque de vêtements et d’accessoires intemporels, et c’est aussi le sigle de « salut ». La marque, fondée par Julie Boileau, propose robes, chemisiers, vestes, pulls et corsages au style très épuré. Les matières sont écologiques, et tout est fabriqué à Montréal. Julie Boileau a fait ses études en design d’intérieur à l’Université de Montréal et a toujours aimé les vêtements. C’est de manière très naturelle qu’elle s’est dirigée vers la création de sa marque. « Le style est minimaliste. J’habille les femmes, de mère en fille, qui ont besoin de vêtements pratiques et chics. Les prix sont accessibles, et les coupes sont avantageuses pour toutes les silhouettes, résume Julie Boileau. Je n’aime pas quand un vêtement est trop chargé. J’aime les coupes simples. Mais vous savez, comme en architecture, faire simple, c’est complexe, c’est beaucoup de travail, car on ne peut pas tricher. La coupe doit tomber de manière impeccable. »

Accessoires : Studio 901, collection de sacs faite avec des retailles de pomme

PHOTO FOURNIE PAR MATT & NAT Sac à trois compartiments, 345 $

PHOTO FOURNIE PAR MATT & NAT Petites sacoches, 97,50 $, et sacoche en bandoulière, 260 $ 1 /2



Matt & Nat lance Studio 901, nouvelle collection de sacs à main faite à partir de polyuréthane et de retailles de pomme. Ce matériau, appelé AppleSkin, vient d’Italie et substitue des résidus de pomme aux matières premières qui seraient d’origine chimique. Quatre nouveaux modèles de sac sont offerts, dans des formes carrées, d’autres plus rondes et plus classiques. Les couleurs sont variées : vert, marron et noir.

Campagne de financement : « Gardez l’esprit sein »

PHOTO FOURNIE PAR LA VIE EN ROSE La journaliste mode Lolitta Dandoy, survivante d’un cancer du sein, ambassadrice de la campagne « Gardez l’esprit sein » de la Fondation cancer du sein du Québec

La grande collecte annuelle de soutiens-gorges a débuté. Pendant tout le mois d’octobre, vous pouvez déposer vos soutiens-gorges usagés dans l’une des 204 boutiques de La Vie en Rose partout au Canada. Pour chaque soutien-gorge usagé, La Vie en Rose donnera 1 $ à la recherche pour le cancer du sein, et les soutiens-gorges amassés auront une deuxième vie. Des t-shirts « Gardez l’esprit sein » sont aussi en vente en magasin et en ligne. Pour chaque chandail vendu, une somme de 10 $ sera remise à la Fondation cancer du sein du Québec. L’ambassadrice de la campagne est la journaliste mode Lolitta Dandoy, survivante d’un cancer du sein.

Lingerie : célébrer la confiance en soi avec Lingerie Emma

PHOTO FOURNIE PAR LA LINGERIE EMMA La mannequin Lina Vandal participe à la campagne de Lingerie Emma.

PHOTO FOURNIE PAR LINGERIE EMMA L’animatrice Varda Étienne participe à la campagne de Lingerie Emma et Chantelle. 1 /2



Lingerie Emma et Chantelle ont fait appel à sept personnalités pour leur campagne intitulée « Le new normal, c’est vous. » Les marques de lingerie lancent le message que, peu importent l’âge, la silhouette ou le style des femmes, elles représentent toute la norme. Ainsi, l’animatrice Varda Étienne, la mannequin trans Téa Long ou encore la mannequin Lina Vandal rappellent l’importance d’avoir confiance en soi.