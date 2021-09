Après près de 10 ans d’absence, la Semaine de la mode de Montréal est de retour du 13 au 19 septembre dans une nouvelle formule. Sa mission : célébrer la mode montréalaise de façon accessible et inclusive.

Olivia Lévy La Presse

De nombreux évènements se tiennent aux quatre coins de la ville, que ce soient des visites d’ateliers, des défilés de mode, des boutiques éphémères, des expositions et des conférences. « On souhaite réinventer la Semaine de la mode avec nos valeurs d’inclusion et de diversité. Toute l’industrie de la mode est invitée à y participer, tout comme les Montréalais à découvrir les détaillants, les ateliers et les créateurs », lance Debbie Zakaib, directrice générale de mmode, grappe métropolitaine de la mode, qui organise l’évènement. « Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix, Montréal sera complètement mode et on souhaite que ça devienne un rendez-vous annuel. »

Voici nos suggestions d’activités.

L’exposition Le Mali de mes amours

Du 13 au 19 septembre, Jean-Claude Poitras présente au Centre Eaton (dans l’ancienne boutique Le Château) la collection Le Mali de mes amours qu’il a créée dans le cadre du projet La nouvelle route du coton, une collaboration avec l’ambassade de la République du Mali au Canada, qui vise à revisiter et à faire découvrir le savoir-faire ancestral des artisanes maliennes.



PHOTO KAVEN TREMBLAY, FOURNIE PAR LA SEMAINE DE LA MODE La collection Le Mali de mes amours est présentée 13 au 19 septembre au Centre Eaton.

« La mode retrouve son supplément d’âme avec cette collection de vêtements et de linge de maison. L’idée est de faire rayonner le savoir-faire ancestral du Mali et de le transposer dans la modernité. C’est un enrichissement exceptionnel », explique Jean-Claude Poitras. Ce dernier a posé son regard de créateur sur les imprimés colorés, les rayures et les tissages maliens. « Ça me touche, cette idée de cocréation, ce côté humanitaire, la slow-fashion, on se sent moins inutile. Montréal se retrouve comme la vitrine internationale de cette valorisation des cotons maliens. On vient de créer quelque chose d’inédit, et j’espère que les gens seront au rendez-vous », souhaite le designer.

La Promenade Wellington en fête

La Promenade Wellington de Verdun sera en fête tout le long de la semaine. La Vie en rose, Crochet & Co, Mistinguette et Brock Art participent à l’évènement en proposant des animations, ateliers et rabais spéciaux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Harricana & Canadian Hat 1918

D’ailleurs, Harricana & Canadian Hat 1918 en collaboration avec Marigold organisent une soirée spéciale le 14 septembre, combinant cocktail et défilé de lancement de leur nouvelle collection, de 17 h à 20 h 30. « Cette rue est en pleine effervescence et les commerçants y participent. Il y a un beau mélange de commerces, de tous les styles », souligne Debbie Zakaib.

Style Express avec Les Effrontés

Votre garde-robe manque de style ? Une consultation virtuelle gratuite de 15 minutes avec un ou une styliste de l’équipe Les Effrontés est donc tout indiquée. Il ou elle répondra à toutes vos questions en plus de vous proposer des idées de vêtements créés par des designers d’ici.

PHOTO FOURNIE PAR LA SEMAINE DE LA MODE L’équipe de stylistes des Effrontés

« On ne sait pas toujours se mettre en valeur. Avoir accès à des conseils d’un professionnel, c’est une chance et ça rend le stylisme accessible », estime Debbie Zakaib.

Le forum Diversité & Inclusion

Alors que l’industrie est en effervescence, une quinzaine d’intervenants du milieu de la mode discuteront de la culture d’inclusion, de diversité corporelle, d’ethnicité, ainsi que de diversité sexuelle et de genre, le 14 septembre, de 9 h à 12 h 30. L’animatrice Mitsou, la journaliste Anne-Lovely Étienne et Chris Bergeron, de l’agence Cossette, mèneront les échanges avec notamment Rad Hourani, Mahrzad Lari (Wide the Brand) et Jackie Tardif (Reitmans).

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Rad Hourani

« Ce forum est une grande fierté pour moi, souligne Debbie Zakaib. Notre industrie a été précurseur pour la diversité de genres et la diversité sexuelle, mais on a encore du travail à faire à d’autres niveaux. Il faut s’engager pour avoir une économie plus inclusive, ce forum est important et les conversations seront très animées. »

La conférence est gratuite et a lieu en ligne. Il faut s’inscrire afin de recevoir un lien.

Visites d’atelier et Pop Up Shop collectif

Des artisans ouvrent les portes de leur atelier durant la semaine. Vous pouvez notamment pénétrer dans l’univers de la créatrice de bijoux Anne-Marie Chagnon, qui accueille le public le 16 septembre au 5333, avenue Casgrain. Vous pouvez également découvrir, du 16 au 18 septembre, le travail minutieux du cuir en visitant l’atelier de Veinage, qui fabrique des sacs et accessoires en cuir et bois récupérés, au 2177, rue Masson, suite 203.



PHOTO FOURNIE PAR VEINAGE Veinage fabrique des sacs et accessoires en cuir et bois récupérés.

Du 17 au 19 septembre, de jeunes créateurs se rassemblent dans un Pop Up Shop collectif chez WIP au 3487, boulevard Saint-Laurent. On y retrouve Yoga Jeans, Lachapelle Atelier, MRKTN, PRYSM, Selfish, Esser Studio, Lait de Poule, Veri et SegSea.

« On découvre le talent, mais aussi tout le savoir-faire des artisans et créateurs, rappelle Debbie Zakaib. La question qu’on nous pose très souvent, c’est où aller pour encourager les designers d’ici, alors maintenant, vous savez où les rencontrer pendant cette semaine. »