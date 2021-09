Laurence Gaudreau-Pépin a fondé Soja & Co il y a trois ans.

La marque, lancée il y a trois ans, a rapidement fait mouche avec ses bougies en cire de soya 100 % naturelles et véganes.

La boutique Soja & Co a ouvert cette semaine au Quartier DIX30.

Une première boutique pour Soja & Co

La très mignonne marque québécoise Soja & Co a célébré le 1er septembre l’ouverture de sa toute première boutique, au Quartier DIX30, où elle s’installe pour les 12 prochains mois.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Lancée il y a trois ans par l’entrepreneure Laurence Gaudreau-Pépin, Soja & Co a rapidement fait mouche avec ses bougies en cire de soya 100 % naturelles et véganes aux fragrances végétales assez uniques et originales comme Rose + Champagne, Feu de camp ou encore Bergamote + Algues de mer. Elles sont fabriquées à la main à Montréal.

Au fil du temps, d’autres gammes de produits (savons en pain, bombes de bain, bain moussant…) sont venues bonifier l’offre. À cela s’ajoutent quelques produits d’autres entreprises en accord avec les valeurs environnementales et sans cruauté animale de l’entreprise, comme ceux de Cocooning Love ou l’encens et les bâtons de Palo Santo, des accessoires pour la maison comme des tasses ou des jetés.

En exclusivité, on peut aussi s’y procurer la nouvelle collection d’automne, qui sera lancée le 7 septembre en ligne, avec des effluves réconfortants pour la saison froide qui s’amorcera doucement, comme Pomme + Citrouille épicée, Bourbon + Citrouille ou S’Mores + Feu de bois, ou encore l’eau de linge Écorce de pin + Cèdre, une nouveauté.

Également, tout le mois de septembre, Soja & Co s’associe au Club des petits déjeuners ; pour chaque chandelle Céréale + Lait vendue, une somme sera remise à l’organisme.