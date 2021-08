La Semaine Mode de Montréal (SMM), qui renaîtra de ses cendres après avoir tiré sa révérence en 2013, a dévoilé mardi sa programmation. Portes ouvertes d’ateliers, lancement de nouvelles collections, promotions exclusives, causeries et conférences animeront cette première édition, qui se déroulera du 13 au 19 septembre prochain.

Valérie Simard La Presse

Souhaitant faire de cet évènement une célébration de la mode montréalaise qui est inclusive et accessible, mmode, la Grappe montréalaise de la mode, a réuni près de 70 designers locaux et grandes bannières qui, pour plusieurs, accueilleront le public dans leurs locaux, répartis à travers la ville. Il sera ainsi possible de visiter les ateliers d’Anne-Marie Chagnon, Selfish Swimwear et Veinage, notamment. Plusieurs marques profiteront également de l’évènement pour lancer leur collection automne-hiver et offrir des promotions exclusives, en ligne ou en atelier.

Au Centre Eaton, rue Sainte-Catherine, Jean-Claude Poitras s’appropriera l’ancien local du Château pour présenter l’exposition de sa collection mode et maison Le Mali de mes amours qu’il a développée dans le cadre de « La nouvelle route du coton », une initiative de l’ambassade de la République du Mali au Canada pour valoriser le coton malien.

La Maison Antonio Ortega Couture, la chapelière Natalia Baquero et l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM tiendront aussi des expositions.

Le 13 septembre, la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain réunira David Bensadoun (ALDO), Sophie Boulanger (BonLook) et Debbie Zakaib (mmode) autour d’une causerie qui se déroulera au Centre Sheraton. Ils discuteront des enjeux et tendances économiques de l’industrie de la mode.

La SMM accueillera également le premier Forum Diversité et Inclusion spécifique à l’industrie de la mode. Le 14 septembre, trois panels de discussion en ligne, animés par Mitsou, Anne-Lovely Étienne et Chris Bergeron aborderont la diversité corporelle, ethnique et de genre.

D’autres conférences et formations pour les professionnels de l’industrie, les étudiants et membres du public sont aussi offertes.