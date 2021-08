Les dernières nouvelles de la mode locale

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Le local à l’honneur chez BKIND

Dès ce jeudi, et jusqu’au 15 août, la boutique de la marque locale de beauté écoresponsable BKIND organise une vente éphémère en accueillant dans son joli espace du boulevard Saint-Laurent deux entreprises d’ici à découvrir : Gibou et Atelier Pépites.

La première est spécialisée en accessoires mignons pour les cheveux. La deuxième propose de magnifiques bouquets de fleurs séchées : il sera d’ailleurs possible de confectionner son propre bouquet grâce à un bar à fleurs installé en boutique. On en profite bien sûr pour faire une razzia dans les excellents produits pour le visage, le corps ou la maison de BKIND. Un prix sera tiré parmi les personnes qui se seront déplacées, comprenant deux bandeaux Gibou, un bouquet de fleurs Atelier Pépites et la toute nouvelle crème pour le visage Bkind.

Tournée en dessous

Depuis le lancement de leur petite entreprise Pop Underwear en 2019, Jessika Dénommée (connue comme participante à Occupation double Grèce) et son acolyte Vahiné Lefebvre ont remporté un joli succès avec leurs dessous en fibre de bambou aux imprimés ludiques et colorés, fabriqués localement et offerts depuis peu aux États-Unis.

PHOTO FOURNIE PAR POP UNDERWEAR La compagnie locale Pop Underwear part en tournée au Québec.

Afin d’aller à la rencontre de leurs clients aux quatre coins du Québec, les filles de Pop Underwear partent en tournée dans leur « Pop Van » en compagnie de Cindy Cournoyer et de Lucie Rhéaume, de GirlCrushGang, qui se spécialise en vêtements de détente coordonnés. La tournée s’est enclenchée mercredi à Rimouski, puis passera par Chicoutimi ce jeudi, avant de traverser la province, de Charlevoix à Québec en passant par Drummondville, Trois-Rivières et Rouyn-Noranda, avec un ultime arrêt à Gatineau le 23 août. Sur place, on pourra acheter des articles tirés des anciennes collections de Pop Underwear (la nouvelle collection, lancée ce jeudi, est seulement offerte en ligne pour l’instant) et de GirlCrushGang. Pour tous les détails, consultez la page Facebook de l’entreprise.