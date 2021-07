Peau terne, irritée, sans vitalité, chevelure en manque de oumph, cuir chevelu qui pique, crinière indomptable… À chaque problème, sa solution. Voici quatre soins testés par notre journaliste pour se gâter cet été.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Traiter le cuir chevelu : pour un regain de vitalité

PHOTO FOURNIE PAR RENÉ FURTERER Deux produits phares signés René Furterer pour le traitement du cuir chevelu : le Complexe 5 et le concentré Astera.

PHOTO FOURNIE PAR RENÉ FURTERER Vous souffrez d’un excès de sébum ? La gamme Curbicia est pour vous !

PHOTO FOURNIE PAR RENÉ FURTERER La nouvelle gamme Tonucia s’adresse aux cheveux fragilisés et sans vie. 1 /3





Le nouvel eldorado, dans l’univers des soins capillaires, c’est le traitement du cuir chevelu. Longtemps négligée, sa santé est pourtant primordiale à la santé générale de votre chevelure, explique Marie Dartois, spécialiste capillaire aux Garçons Coiffeurs, qui s’intéresse au cuir chevelu depuis plus de 25 ans au sein de la société René Furterer. Elle vous dira tout ce qu’il y a à savoir sur cette partie du corps souvent négligée dans les traitements capillaires. Vous avez des cheveux affaiblis, qui tombent facilement ? Il y a de grandes chances que cela soit dû à une mauvaise circulation sanguine. Des massages hebdomadaires du cuir chevelu, et des traitements comme ceux que donne Mme Dartois, pourraient vous aider à améliorer votre sort. Si vous perdez beaucoup vos cheveux, cela peut aussi être dû à des « hypersécrétions », où un excès de sébum cause la chute précipitée des cheveux. Bref, le but est de « retrouver l’équilibre » : du sébum, mais pas trop, une circulation sanguine optimale et des produits doux qui ne causeront pas de démangeaisons ou d’irritations.

Au cours de ses traitements, Mme Dartois examine d’abord avec attention les cheveux et le cuir chevelu pour établir un diagnostic. Elle sélectionne ensuite, pour le traitement, les produits adaptés à votre situation, selon un protocole établi, un peu comme un soin du visage. « Je suis comme une esthéticienne, mais du cuir chevelu ! », lance-t-elle. Le soin comprend shampoing, exfoliation, massage, masque capillaire et traitement des longueurs (et plusieurs judicieux conseils). La spécialiste utilise différentes gammes René Furterer selon les besoins : Complexe 5, produit phare de la marque française, un mélange d’huiles essentielles qui viennent stimuler la circulation sanguine, la gamme Curbicia, pour aider à diminuer l’excès de sébum produit par le cuir chevelu, Astera, pour les cuirs chevelus irrités ou sensibles, ou encore la nouvelle gamme Tonucia, qui aide à redonner leur va-va-voum aux cheveux en manque de densité et fatigués. Très relaxant, et on en sort avec une crinière revigorée et en santé !

Étonnants microcourants

PHOTO FOURNIE PAR MÜ SKINCARE Dans le soin GYM Facial, l’esthéticienne utilise l’appareil Neurotis, qui utilise les microcourants.

Massothérapeute de métier, Marie-Claude Raynault est aussi esthéticienne. Elle a fondé sa propre gamme, MÜ Skincare, en 2019 ; elle propose des produits élaborés avec un chimiste certifié, à partir d’ingrédients naturels, qu’elle fabrique à la main dans son atelier. Elle offre aussi des soins du visage (et des massages, qu’on peut combiner) dans un espace privé du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons essayé le GYM facial, un soin pour le moins étonnant, qui offre des résultats probants.

Mme Raynault s’est équipée d’appareils qui lui permettent d’aller au-delà du simple soin du visage traditionnel, même si le soin comprend nettoyage, exfoliation, microdermabrasion, application de sérum et masque. D’abord, l’appareil Celluma permet de recevoir, grâce à sa lampe DEL, un traitement à la lumière rouge, réputée pour améliorer la microcirculation et agir sur les rides et ridules (et également sur la rosacée, pour ceux qui ont ce problème de peau).

Mais le plus unique — elle serait la seule au Québec à l’offrir en cabine — est l’appareil Neurotris, qui vient stimuler le derme de multiples façons grâce aux microcourants. Munie de deux bras métalliques qui ressemblent à des griffes géantes, l’esthéticienne vient masser le visage de multiples façons ; la sensation un peu étrange peut chatouiller, voire surprendre, mais l’effet liftant après le soin est immédiat et dure des semaines. Les microcourants permettraient d’augmenter la production de collagène et d’élastine, de stimuler la circulation sanguine — ce qui permet de réduire l’inflammation et les cernes — et aussi de traiter les dommages causés par le soleil ou l’acné. Les résultats ont été au rendez-vous ; on a même remarqué l’atténuation de nos rides d’expression au niveau du front et du contour de la bouche, en plus d’une peau visiblement plus lumineuse et unie. Un coup de cœur !

Prix : 185 $ pour un soin d’une durée d’environ deux heures.

Ode à la boucle

PHOTO FOURNIE PAR KÉRASTASE La nouvelle collection Curl Manifesto compte sept produits au total.

PHOTO FOURNIE PAR KÉRASTASE Pour de belles boucles souples et naturelles, Curl Manifesto par Kérastase est pour vous ! 1 /2



Récemment, Kérastase a ajouté à sa large gamme de produits la nouvelle collection Curl Manifesto qui. comme son nom l’indique, est destinée aux cheveux bouclés. Que vos cheveux soient crépus, aux fortes boucles ou légèrement ondulés, la collection a été pensée pour rehausser votre ondulation naturelle, hydrater le cheveu et vous donner, au bout du compte, des boucles de rêve. Pour ce faire, la formulation repose sur deux ingrédients-clés : du miel de Manuka, très riche en nutriments, parfait pour nourrir les têtes bouclées, qui doivent souvent composer avec de la sécheresse capillaire, et du céramide cimentaire, fruit de quatre ans de recherche, qui vient s’insérer entre les écailles du cheveu pour lui redonner de la souplesse et de la douceur.

Avec ses sept produits, cette collection s’enorgueillit d’offrir une routine complète, et simple, où vous pourrez dire adieu aux outils coiffants comme les fers : un shampoing et un fondant (revitalisant), un masque, une crème de jour à appliquer sur cheveux humides, une huile réparatrice, un gel-crème pour aider à définir les boucles et une brume rafraîchissante, produit chouchou qui permet de raviver les boucles, même des jours après le shampoing. Les produits, testés au Salon Espace K, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en complément avec un traitement capillaire Fusio-Dose de Kérastase (un soin express sur mesure donné au lavabo par votre coiffeur), nous ont immédiatement convaincue de leur efficacité : nos cheveux, naturellement légèrement ondulés, sont devenus très bouclés, avec des boucles bien définies, et très soyeuses au toucher.

Prix : à partir de 30 $ pour un traitement Fusio-Dose (en salon seulement), de 46 $ à 72 $ pour les produits, offerts dans les salons affiliés ou en ligne.

Mise en plis et cocktail : un duo gagnant

PHOTO FOURNIE PAR O COIFFURE & SPA Sur la terrasse d’O Coiffure & Spa, on peut déguster un très bon cocktail.

Nous avons essayé la formule assez unique proposée à O Coiffure & Spa, nouvelle adresse du centre-ville. Le salon n’est pas nouveau — il était auparavant situé à l’intérieur de l’ancien Ogilvy et s’est par la suite établi rue Drummond, à la fin de 2019. Mais le propriétaire a eu l’idée assez géniale, pour se démarquer, d’ouvrir un bar à cocktails dans un petit espace adjacent au salon nommé O Lounge. L’établissement est ainsi devenu le seul salon de coiffure à Montréal à détenir un permis d’alcool. Côté bar, deux chaises permettent de recevoir le service de son choix, offert par les professionnels d’expérience du salon — nous avons reçu une mise en plis qui a insufflé une dose de va-va-voum à nos cheveux fatigués, tout en dégustant un excellent cocktail. Le programme liquide, sous l’égide du mixologue Juan Alvarez, est digne des meilleurs bars à cocktails en ville. D’ailleurs, on peut tout simplement s’installer à la terrasse d’O Coiffure & Spa pour déguster un cocktail et quelques grignotines, sans avoir à réserver un service au salon. Vraiment, une très belle adresse pour une sortie entre amis ; on en sort avec une belle tête et comblé par un apéro plus que satisfaisant !

2020, rue Drummond, Montréal