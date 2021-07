En 2021, se met de la couleur sur les ongles qui le veut. Et c’est tant mieux ! Justement, l’entreprise québécoise de beauté responsable et végane BKIND s’associe à l’artiste Pony pour une collection de vernis à ongles d’été coloré aux teintes néon, non toxique et végane, comme tous les autres vernis de l’entreprise.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Rose flash, vert fluo rappelant les jeux vidéo pixelisés, orange « cône de construction », en hommage à Montréal (!), et un intense fuchsia « Purple pain », influencé par les années 1980, sont au menu de cette mini-collection dont le slogan est « Du vernis bon pour (tout) le monde ».

On peut se procurer les quatre couleurs, offertes en édition limitée, sur les sites web ou dans les boutiques des deux entreprises. Pour souligner le lancement, Pony sera d’ailleurs sur place, ce samedi, à sa boutique de la rue Saint-Hubert ; tous ceux et celles qui se procureront les quatre bouteilles de vernis pourront profiter d’une manucure gratuite.