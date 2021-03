Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Une plage sur la peau

Mettre une plage en bouteille ? C’est possible. La nouvelle création d’Atelier Cologne nous projette directement entre sable et serviettes. À la vaporisation, une rafale rafraîchissante de citron vert donne le ton, tirée d’agrumes de l’île Rodrigues, utilisés pour la première fois en parfumerie. Une logique régionale s’ensuit avec des touches florales de jasmin indien et une pointe de chèvrefeuille, puis une vanille de Madagascar bien dosée. La ligne est simple : Lemon Island, composé à 92 % d’ingrédients naturels, est un vacancier décontracté, mojito en main. Unisexe, ce parfum (concentration de 15 %) navigue effectivement entre deux eaux, subtilement plus masculin au premier abord, les notes de cœur florales le ramenant vers un pôle plus féminin. Les avis ont divergé dans notre entourage, un essai préalable sera donc nécessaire, pour également en juger la tenue (satisfaisante sur les vêtements lors de notre test, mais un peu décevante sur notre peau). A priori, Lemon Island se rangerait dans un arsenal estival. Mais les plages caribéennes étant proscrites, cette bouffée d’air iodé hivernale semble bien opportune.

Lemon Island, 63 $ pour 30 ml ou 185 $ pour 100 ml, offert chez Sephora

— Sylvain Sarrazin, La Presse

> Consultez le site de Sephora

PHOTO FOURNIE PAR LA BOURGEOISE Huile démaquillante signée La Bourgeoise

Pour vos yeux doux

Gros coup de cœur pour cette huile démaquillante faite à la main, si naturelle et, surtout, efficace à souhait ! Si, comme nous, vous n’en pouvez plus des démaquillants pour les yeux qui vous laissent un air de raton laveur le matin, cette huile signée La Bourgeoise (marque locale, à qui l’on doit une jolie palette de savons, de bombes de bain et de baumes à lèvres artisanaux) est pour vous. À base de rose de Damas et d’huiles variées (jojoba, son de riz, tournesol, chanvre, sésame et caméline, dur de faire plus simple !), il suffit d’en mettre quelques gouttes sur une lingette mouillée (en tissu réutilisable, il va sans dire), puis de frotter délicatement les yeux, et hop, le tour est joué, laissant en prime le contour des yeux bien hydraté. Finis les tampons démaquillants jetables : c’est efficace, écologique et économique !

La Bourgeoise, huile démaquillante, 15 $ pour 55 ml, en vente en ligne

> Consultez la boutique Etsy de La Bourgeoise

— Silvia Galipeau, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LE LABORATOIRE LARIMA Baume à lèvres Lift & Pulp de Coup d’Éclat

Pour en finir avec l’hiver

Parce que le temps froid a fait son œuvre, il est grand temps de traiter nos lèvres aux petits oignons. On cherche à les hydrater, bien sûr, mais pourquoi ne pas leur redonner un peu de vitalité ? Voilà ce que promet le baume à lèvres Lift & Pulp de la gamme Coup d’Éclat, distribué par le Laboratoire Larima. Appliqué avant le coucher et le matin au réveil, ce baume hydrate les lèvres et en lisse le contour après quelques jours d’utilisation. Le beurre de karité et l’huile de pépins de raisin, notamment, nourrissent aussi la peau délicate autour des lèvres. L’effet « volumateur instantané » que doit nous procurer un ingrédient à base de Portulaca pilosa – une plante d’Amérique du Sud – est toutefois un peu plus subtil. On adoptera surtout ce baume comme soin de nuit régulier pour ses propriétés hydratantes et antirides.

Baume à lèvres Lift & Pulp de Coup d’Éclat, 28,99 $, en pharmacie ou en ligne

> Consultez le site du Laboratoire Larima

— Isabelle Audet, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE Nouvelle gamme de soins capillaires d’Attitude, pour les cheveux ondulés ou bouclés

S.O.S. boucles

Le fabricant canadien de produits corporels et d’entretien ménager Attitude a récemment ajouté des shampoings et des revitalisants à sa gamme Super Leaves. Cette fois, il s’intéresse spécifiquement aux boucles. Et parce que toutes les têtes frisées n’ont pas du tout les mêmes besoins, Attitude décline ses produits en trois catégories, pour des chevelures bien distinctes : les cheveux ondulés qui ont besoin d’un peu de pep, les boucles ou encore les cheveux très frisés et crépus à hydrater encore et encore. Nous avons opté pour les produits les plus hydratants de la gamme, que nous avons essayés pendant un mois. Le verdict ? Le beurre de karité que contiennent le shampoing et le revitalisant « hydratation intense des boucles » a manifestement fait son travail. Nos boucles indisciplinées se coiffent aisément et gardent une certaine souplesse. La douceur de ces produits hypoallergéniques donne aussi une pause plus que bienvenue à notre cuir chevelu. À noter, ces produits conçus avec des ingrédients d’origine végétale et minérale ont aussi obtenu plusieurs certifications écoresponsables.

Shampoings et revitalisants Super Leaves « amplificateurs de boucles », « hydratation des boucles » et « hydratation intense des boucles », 14,95 $ la bouteille de 473 ml, dans bon nombre de magasins et de pharmacies ou en ligne

> Consultez le site d'Attitude

— Isabelle Audet, La Presse